Le Festival de Cannes prépare une édition à succès, avec Indy et « Flower Moon »

Le Festival de Cannes, qui débutera mardi, est une extravagance si colossale qu’il est notoirement difficile d’en mesurer les hauts et les bas. C’est une vitrine du meilleur cinéma du monde. C’est un tapis rouge spectaculaire. C’est une ruche de transactions sur la Côte d’Azur.

Mais selon au moins certaines mesures, Cannes – après un festival 2020 annulé, une édition 2021 très réduite et un retour triomphant en 2022 – est enfin de retour.

« Disons simplement que c’est devenu très difficile d’obtenir à nouveau des réservations au restaurant », explique Christine Vachon, productrice chevronnée et collaboratrice de longue date de Todd Haynes.

Lorsque le 76e Festival de Cannes s’ouvre mardi avec la première de « Jeanne du Barry », un drame historique de Maïwenn avec Johnny Depp, le brillant concours de la Côte d’Azur peut être sûr qu’il a résisté aux tempêtes de la pandémie et à la menace perçue de diffusion en continu. (Netflix et Cannes restent dans l’impasse.)

Le festival de l’année dernière, une bannière unique selon la plupart des jugements, a produit trois nominés pour le meilleur film aux Oscars (« Top Gun: Maverick », « Elvis » et le lauréat de la Palme d’Or « Triangle of Sadness »), prouvant à nouveau Cannes comme le premier film mondial rampe de lancement pour les films petits et grands.

UN BLOCKBUSTER CANNES

Le festival de cette année est mis en vedette par deux premières de renom : l’épopée des années 1920 d’Osage Nation de Martin Scorsese, « Killers of the Flower Moon », avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, et « Indiana Jones et le cadran du destin » de James Mangold, avec Harrison Ford. dans sa dernière performance en tant que personnage.

Mais aussi blockbuster que Cannes puisse être, même ces films suggèrent le large spectre du cinéma à portée de main. Scorsese et Mangold ont été les premiers à Cannes il y a des décennies pour présenter leurs premiers films révolutionnaires dans la barre latérale de la Quinzaine des Réalisateurs : Scorsese avec « Mean Streets » en 1973, Mangold avec « Heavy » en 1995.

Cette fois, cependant, ils débuteront des films beaucoup plus gros, sûrs d’être les billets les plus chauds de la Croisette. Scorsese a son épopée de 200 millions de dollars pour Apple TV +. Et Mangold présentera, comme il le dit, « un projet plus splendide » que ses débuts minimalistes.

La célébration « Indy » comprendra un hommage à Ford. Lui et Michael Douglas recevront une Palme d’Or honorifique. Pour Mangold, c’est une chance pour Ford d’embrasser la clientèle internationale de la franchise. L’essence des films « Indiana Jones », dit le réalisateur, est enracinée dans le cinéma de l’âge d’or.

« Ce sont des choses où vous vous inspirez des classiques », déclare Mangold. « C’est quelque chose que les Français apprécient beaucoup dans le cinéma américain. À bien des égards, ils vénèrent les vieilles images plus que même le public américain. Cela en fait une plate-forme vraiment merveilleuse.

UN RECORD POUR LES FÉMININES CINÉASTES

Cette année, 21 films sont en compétition pour la Palme d’Or, qui sera décernée par un jury dirigé par le lauréat de l’année dernière, le scénariste-réalisateur suédois Ruben Östlund. Sept sont dirigées par des femmes, un nouveau sommet pour Cannes en près de huit décennies d’existence. Parmi les plus attendus figure « La Chimera » de la cinéaste italienne Alice Rohrwacher, avec Josh O’Connor et Isabella Rossellini.

Le festival, qui se déroulera jusqu’au 27 mai, se déroulera sur fond de troubles sociaux des deux côtés de l’Atlantique. La France a été en proie ces derniers mois à des protestations contre la réforme des retraites, notamment le relèvement de l’âge de la retraite. Aux États-Unis, les scénaristes sont en grève pour demander un meilleur salaire à l’ère du streaming.

La perspective d’un arrêt de travail prolongé pourrait potentiellement faire grimper les prix des films finis à Cannes, le premier marché mondial du cinéma. Parmi les titres à diffuser figure « May December » de Haynes, qui met en vedette Natalie Portman en tant que journaliste qui s’intègre avec un couple (Julianne Moore, Charles Melton) autrefois réputé pour sa différence d’âge.

Bien que les art et essai aient eu du mal à égaler la reprise au box-office dans les multiplexes, Vachon, productrice de « May December », explique sa société, Killer Films, et le fidèle indépendant Haynes sont habitués à « pivoter sans cesse et à trouver des opportunités, peu importe ce que la mer les vents apportent.

AUTEURS ET A-LISTERS

Comme d’habitude, la programmation de la compétition de cette année revient à de nombreux poids lourds cannois, dont Hirokazu Kore-eda (« Monster »), Wim Wenders (« Perfect Days »), Nuri Bilge Ceylan (« About Dry Grasses »), Ken Loach (« The Old Oak ») et Nanni Moretti (« A Brighter Tomorrow »).

« The Zone of Interest » de Jonathan Glazer, tourné à Auschwitz, est l’un des films les plus attendus du festival. C’est son premier depuis « Under the Skin » en 2013. Pedro Almodóvar créera le court métrage « Strange Way of Life », avec Pedro Pascal et Ethan Hawke. Wes Anderson, flanqué d’un autre ensemble étoilé, fera ses débuts dans « Asteroid City ».

Il y a aussi la prochaine série HBO « The Idol », du cinéaste « Euphoria » Sam Levinson avec Abel Tesfaye – également connu sous le nom de Weeknd – et Lily-Rose Depp; « Firebrand » avec Alicia Vikander dans le rôle de Catherine Parr et Judd Law dans le rôle du roi Tudor Henry VIII ; et le film Pixar « Elemental », qui clôt le festival.

Steve McQueen, le cinéaste « 12 Years a Slave », fera ses débuts avec le film le plus long à Cannes et l’un des plus stimulants. « Occupied City », que McQueen a réalisé avec sa femme, l’auteure néerlandaise Bianca Stigter, est un documentaire de plus de quatre heures qui combine une narration détaillant les incidents violents à Amsterdam pendant l’occupation nazie avec des images actuelles de ces endroits.

McQueen a également commencé sa carrière de réalisateur de longs métrages à Cannes. Son premier film en 2008, « Hunger », a remporté la Caméra d’Or, un prix pour le meilleur premier film. « Ce n’est jamais aussi bon que la première fois », dit McQueen.

« Mais c’est le festival du film le plus important », poursuit McQueen. « Notre film pose des questions. C’est là que vous voulez présenter en avant-première des films qui défient et des films qui posent des questions. Vous êtes en première ligne.

DES PERCÉES POTENTIELLES

Alors que de nombreux regards seront tournés vers les réactions au nouveau Scorsese ou « Asteroid City », Cannes apportera, comme chaque année, de nouveaux réalisateurs à un public de films plus large. « Banel & Adama » du cinéaste sénégalais Ramata-Toulaye Sy est le rare premier long métrage en compétition Palme.

Le cinéaste argentin Rodrigo Moreno, 50 ans, fera son premier voyage à Cannes avec « Les Délinquants », un drame de braquage saupoudré d’existentialisme et de fioritures cinématographiques. C’est l’un des temps forts de la rubrique Un Certain Regard.

Le film a pris cinq ans à Moreno, en partie à cause de la pandémie. Mais sa sélection cannoise tarde à venir d’une autre manière. Le premier long métrage de Moreno en tant que réalisateur solo a été invité à la fois à Un Certain Regard et à la compétition principale à Berlin. Les producteurs ont choisi Berlin.

« À ce stade de ma carrière. Je suis concentré sur : Si cela me permet de continuer à travailler et de faire le prochain film, pour moi, ça me va. C’est la seule chose que je veux vraiment », dit Moreno.

« Le tournage de ce film a duré près de cinq ans, ce qui est fou », ajoute-t-il. « Mais le bon côté de ça, c’est que chaque année, je devais tirer. La seule chose que je savais, c’est qu’une nouvelle année commençait et que je devais tourner. Et les suivants, j’ai dû tirer.

—Jake Coyle, l’Associated Press

