Le Festival de Cannes mettra en vedette Sean Penn et Wes Anderson

PARIS — Sean Penn est en lice pour le premier prix du Festival de Cannes de cette année, qui se tiendra du 6 au 17 juillet, ont annoncé jeudi les organisateurs. Dans « Flag Day », l’acteur-réalisateur incarne un escroc.

Penn — dernier de la compétition en tant que réalisateur en 2016 avec « The Last Face » — affrontera de nombreux autres habitués de Cannes pour la Palme d’Or : Wes Anderson, dont « The French Dispatch » met en vedette Timothée Chalamet ; Nanni Moretti d’Italie; Paul Verhoeven des Pays-Bas ; Leos Carax et François Ozon de France ; et Asghar Farhadi d’Iran, qui a réalisé le film oscarisé « A Separation ».

Le festival de cette année a été retardé par rapport à son calendrier habituel en mai en raison de la pandémie de Covid-19. L’édition de l’an dernier a été annulée. Cette année, il y aura 24 films en lice pour la Palme d’Or, plus que d’habitude, a déclaré Thierry Frémaux, directeur artistique du festival, lors d’une conférence de presse.