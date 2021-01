Depuis, la situation ne fait que se compliquer en Europe. Le nombre de cas aplatit dans certains pays, mais les décès ont augmenté et les restrictions à la vie quotidienne ont été étendues.

La décision était attendue. Le mois dernier, Aïda Belloulid, la porte-parole du festival, a déclaré au New York Times que l’événement pourrait être déplacé en raison de la pandémie, car les cas augmentaient alors à travers l’Europe. Quelle que soit la date du festival, dit-elle, ce sera « un Cannes » classique « , avec des stars de la Croisette.

Le Festival de Cannes, l’un des événements les plus renommés du monde du cinéma, a été reporté, montrant l’impact continu de la pandémie de coronavirus.

En France, il y a un couvre-feu à l’échelle nationale à 18 heures et les lieux culturels, y compris les cinémas, sont fermés sans date de réouverture en vue. Les cas et les décès quotidiens de Covid-19 semblent se stabiliser, mais plus de 22 000 nouveaux cas ont été annoncés mardi, avec 612 décès.

Quelque 74 000 personnes dans le pays sont mortes de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement français est en train de déployer des vaccins, mais son élan a été frappé par des retards de production et une dispute croissante entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne sur des approvisionnements rares. Il y a aussi scepticisme généralisé vaccins dans le pays.

C’est la deuxième année que Cannes est touchée. L’année dernière, le festival habituel de mai a été annulé. Il avait été prévu d’inclure les premières de «The French Dispatch» de Wes Anderson et de «Soul» de Pixar avec un jury dirigé par Spike Lee. (Le film Anderson n’a pas encore fait ses débuts; « Soul » est sorti sur Disney + en décembre.) En fin de compte, Cannes n’a pu tenir une édition «spéciale» en octobre avec une poignée de films et peu du glamour habituel du tapis rouge. L’événement n’a reçu pratiquement aucune attention des médias.

Les cinéphiles espéraient que certains grands festivals pourraient être organisés ce printemps, en particulier compte tenu du déploiement des vaccins. Mais Cannes n’est que l’un des nombreux événements culturels majeurs en Europe qui ont maintenant été reportés ou annulés, montrant que les effets de la pandémie sur la vie culturelle se feront sentir tout au long de l’année. En décembre, le Festival du film de Berlin, qui devait débuter le 11 février, a été reporté et les organisateurs ont déclaré qu’ils n’organiseraient pas de projections publiques avant juin.