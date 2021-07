Le Festival de Cannes est de retour, somptueux et sans masque (Malgré les règles)

Si Cannes a conservé sa capacité de débordement, c’est une belle victoire pour ce plus grand des festivals de cinéma, qui revient sur la Croisette cette semaine après une pause de deux ans. La dernière édition, qui s’est tenue en 2019, a lancé «Il était une fois… à Hollywood» de Quentin Tarantino et a décerné la Palme d’or à «Parasite» de Bong Joon Ho, les attentes étaient donc très élevées pour l’événement de suivi. La pandémie a fait échouer la plupart de ces plans.

« C’était génial, mais c’était aussi une sorte de choc », m’a dit Gyllenhaal par la suite lors du dîner d’ouverture du festival. En tant que membre du jury qui décerne la prestigieuse Palme d’Or, Gyllenhaal a une liste complète de premières à assister au cours des deux prochaines semaines. Pourtant, après que la pandémie ait réduit au minimum les réjouissances en personne de l’industrie cinématographique, se réacclimater à tout ce faste et à ce glamour peut prendre un certain temps.

Bien que de nombreux festivals de films soient devenus virtuels au cours de l’année écoulée, Cannes a choisi d’annuler : sans tous les tapis rouges longs marathon, les standing ovations presque sans fin et les fêtes de plage animées, à quoi cela servirait-il ? Au lieu de cela, de nombreux films qui étaient à l’origine destinés à l’édition 2020, comme le film étoilé « The French Dispatch » de Wes Anderson, ont été retardés pour faire leurs débuts sur la Croisette cette année.

Alors est-ce le même vieux Cannes ? Eh bien, oui et non. La cérémonie d’ouverture était toujours aussi somptueuse, attirant des noms audacieux comme le président du jury Spike Lee (vêtu d’un costume rose Pepto Bismol de Louis Vuitton) ; Jodie Foster , qui a reçu une Palme d’Or honorifique au cours de la soirée ; et les actrices Jessica Chastain et Helen Mirren. À regarder toutes les célébrités défiler sur le tapis rouge en smoking et couture, on pourrait penser que Cannes a repris là où elle s’était arrêtée.

L’application de cette règle est une tout autre affaire. Avant le début de « Annette » – une comédie musicale ésotérique avec des chansons du groupe Sparks – les trois quarts des cinéphiles autour de moi avaient retiré leurs masques et les huissiers ont simplement haussé les épaules. (Il y a une raison pour laquelle les Français nous ont donné l’expression « laissez-faire ».) Après la fin du film, alors que l’ovation debout entrait dans sa cinquième minute, Driver et son réalisateur, Leos Carax, ont tous deux allumé des cigarettes à l’intérieur du théâtre.

Les participants ont ensuite été emmenés dans des navettes bondées et transportés jusqu’au dîner d’ouverture à Palm Beach, qui a commencé après minuit. Au lieu des soirées dansantes animées qui se terminent généralement chaque soir à Cannes, le festival a encouragé le passage à des dîners, qui sont ostensiblement plus dispersés, civilisés et protégés contre le Covid.

Mais dans la pratique, tout ce clonage de près est toujours le même, même si cela ne se produit pas sur une piste de danse. Lorsque j’entrai, Mirren était penché sur une banquette pour saluer Gyllenhaal ; plus tard, Mirren et son mari, Taylor Hackford, se sont laissés tomber à côté d’Andie MacDowell. À une table à proximité, Foster a discuté en français couramment avec une multitude de sympathisants, tandis que Bong a embrassé son leader «Parasite», Song Kang Ho, qui fait également partie du jury de Cannes cette année.

Le réalisateur Pedro Almodóvar a passé la majeure partie de la nuit en conversation profonde avec Chastain, même si lui et moi avons parlé assez longtemps pour qu’Almodóvar fasse l’éloge de la performance engagée de Driver dans « Annette » – « Il prend toujours de tels risques! » – et de promettre que son prochain film, le drame de Penélope Cruz « Parallel Mothers », sortirait aux États-Unis en décembre. « Vous le verrez bientôt », a-t-il déclaré – mais pas à Cannes, où son dernier film, « Douleur et gloire », a été présenté en avant-première.

Sur le chemin du retour à l’hôtel, je me suis arrêté à l’after-party « Annette ». Bien que Driver ait battu en retraite après la première du film (il a pris un vol pour Cleveland pour tourner « White Noise » de Noah Baumbach), la salle était de toute façon pleine de fêtards ivres.

Alors qu’ils criaient sur la musique et tintaient des verres de champagne, j’ai réalisé que pendant que Gyllenhaal s’adaptait encore au béguin de Cannes, beaucoup de gens ici n’avaient pas besoin d’une telle période de grâce. Après un an et demi de Zoom et de pantalons de survêtement, ces professionnels du cinéma n’avaient que trop hâte de se remettre aux affaires du plaisir.