Le Festival d’automne de Cantigny aura lieu du 13 au 15 octobre – Shaw Local

Le Festival d’automne de Cantigny s’agrandit cette année, en ajoutant de la nourriture et des divertissements les vendredis et samedis soirs, ainsi qu’une deuxième journée complète de divertissement en famille en plein air.

Autrefois un événement d’une journée, la célébration automnale emblématique de Cantigny s’étendra sur un week-end complet, du 13 au 15 octobre.

13 octobre, 16h-23h

Biergarten de Cantigny : Cuisine allemande, huit bières pression et musique live de Howl2Go sous la grande tente. Un DJ diffusera de la musique avant et après le divertissement présenté. À l’extérieur, profitez de jeux sur la pelouse ou installez un Adirondack et détendez-vous autour des foyers. Chope de bière souvenir en édition limitée de 25 onces disponible jusqu’à épuisement des stocks. Pré-acheter en ligne sur Cantigny.org et évitez les files d’attente.

14 octobre, 10h-23h

Plaisir en famille (10h-16h) : Foire artisanale avec plus de 100 vendeurs, structures gonflables pour tous âges, zoo pour enfants*, promenades en foin*, bricolage pour enfants*, plantes et citrouilles disponibles à l’achat (*des frais nominaux s’appliquent).

Divertissement: Échassier, 10h-12h ; musique live des Jimmy’s Bavarians, de 10h à midi ; concert pour enfants de Jeannie B!, de midi à 13 h ; spectacle de jonglage comique et de variétés, 12h35-13h10 ; musique live des Jimmy’s Bavarians, de 13h à 16h ; fabrication de grosses bulles, 13h30-15h ; Howl2Go, 19h-22h

Biergarten de Cantigny : Nourriture et boissons copieuses servies dans l’esprit de l’Oktoberfest. La musique sous la tente commence à 16h

Jardins de Cantigny : Découvrez les expositions colorées d’automne mettant en vedette des mamans et d’autres plantations saisonnières. Prenez une photo de famille à la Mum Tower.

Dimanche 15 octobre, de 10 h à 16 h

Plaisir en famille : Foire artisanale avec plus de 100 vendeurs, structures gonflables pour tous âges, zoo pour enfants*, promenades en foin*, bricolage pour enfants*, plantes et citrouilles disponibles à l’achat (*des frais nominaux s’appliquent).

Divertissement: Musique live des Jimmy’s Bavarians, de 10h à midi ; concert pour enfants de ScribbleMonster, de midi à 13h ; musique live des Jimmy’s Bavarians, de 13h à 16h

Biergarten de Cantigny : Nourriture et boissons copieuses servies dans l’esprit de l’Oktoberfest.

Jardins de Cantigny : Découvrez les expositions colorées d’automne mettant en vedette des mamans et d’autres plantations saisonnières. Prenez une photo de famille à la Mum Tower.

L’entrée au festival d’automne coûte 15 $ par voiture et par jour et peut être achetée à l’avance à Cantigny.org. Des détails supplémentaires sur le festival, y compris les menus de bières et de plats, sont publiés sur le site Web.