Le festival Dark Odds and Oddities revient | Divertissement

Milton, Pennsylvanie — En février prochain, le festival Dark Arts & Oddities revient les 9 et 10 février à Milton.

Le règne de la terreur, une compagnie d’art de la performance et un lieu événementiel, a organisé l’année dernière le tout premier festival Dark Arts & Oddities. L’événement de deux jours se déroule à la Shoe Factory, située au 700 Hepburn St., Milton, Pennsylvanie.

Le bal masqué et le concert en deux parties comprennent Le Festin des Vampires, La Soirée Dansante des Vampires et Le Bal Masqué des Vampires.

Les billets pour l’événement peuvent être achetés ici.

Le week-end commence avec The Feast of Vampires et The Undead of Winter : une mascarade de vampires (pour les festivaliers de 21 ans et plus), mettant en vedette des groupes gothiques, des DJ, des artistes de feu et des artistes de performance uniques pour un bal des vampires décadent.

Le Festin des Vampires rassemblera jusqu’à 100 invités autour d’une somptueuse table de 48 pieds de long ornée de candélabres en cristal, d’un décor vampirique gothique, de roses rouges et noires, de bougies, de fleurs, de crânes et de boissons de vampire réparties de bout en bout samedi. , le 10 février de 17h à 19h

Le dîner se terminera par la consommation du « sang de la demoiselle » et Jouer avec le sucre offrira un dessert dans une esthétique vampire parfaite : un gâteau à plusieurs étages sur le thème gothique, rouge et noir.

Cette année, Fête des Saveurs Restauration, un traiteur basé à Lewisburg, préparera et servira un repas « à tomber par terre ». Le repas commence par leurs petits pains signature « feu et soufre » et une soupe Gouda aux poivrons rouges rôtis. Le plat principal est une côte de bœuf rôtie découpée à la main avec du jus et du poulet bruschetta avec des haricots verts à l’ail frais et au parmesan et des pommes de terre rouges rôties.

Pour un aperçu de la fête de l’année dernière, regarde cette video par Steve Gibson.

La soirée se termine par la mascarade des vampires : Les Morts-Vivants de l’Hiver de 20h à 0h

Les participants peuvent s’attendre à des performances musicales de Vampires Everywhere ! et Observe the 93rd, ainsi que DJ OmegaTelik et DJ Mighty Mike Saga. Les amateurs de mascarade peuvent également s’attendre à des performances de Caspaira Acula, Mxtress Lillith et Shannon Sexton.

Toute personne portant des vêtements de ville sera refoulée à la porte malgré un ticket d’entrée. Donc, si vous prévoyez d’y aller, assurez-vous de vous habiller pour impressionner.

Recommandé : des vêtements entièrement noirs pour accompagner l’esthétique vampire plus sombre. Les rouges et noirs profonds des vêtements sur le thème de l’époque victorienne et gothique, y compris les longues robes fluides, les capes, les cannes et les hauts-de-forme pour accompagner les masques de bal masqué traditionnels, sont fortement encouragés.

Carl, originaire de la région de Milton qui travaille comme électricien industriel, a déclaré qu’il avait commencé à se lancer dans Reign of Terror Entertainment il y a des années lorsqu’il avait créé un repaire d’Halloween dans son jardin. “C’était une situation complètement folle. Il y avait tellement de monde que la rue était presque fermée”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’une opportunité s’est présentée de louer un espace au troisième étage de la Shoe Factory, une usine datant de 1907, il a sauté sur l’occasion. “Je pensais que nous pourrions organiser des événements dans l’espace”, a déclaré Carl. Il utilise également l’espace pour des mariages et des occasions spéciales sous le nom de l’entreprise. Espaces événementiels Aerea Premium.

“Après cinq ans passés à organiser des événements pour Halloween, j’ai pensé à faire quelque chose autour de la Saint-Valentin. J’ai finalement voulu continuer le branding et j’ai opté pour “Undead of Winter”, avec un thème de vampire.”

Il a vendu toute la table entre 100 et 120 dollars par personne.

Le prix des billets pour le festival dépend des événements auxquels vous envisagez d’assister. Le prix d’entrée au festival est de 5 $ à la porte à moins que vous n’ayez également un billet pour les morts-vivants de l’hiver. Si vous prévoyez d’assister à la mascarade le samedi soir, l’entrée au festival est couverte.

Vérifiez Festival des arts sombres et des bizarreries page de l’événement sur Facebook pour plus d’informations sur le festival et à quoi s’attendre.

