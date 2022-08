Le festival d’Achoura montre des musulmans dévots couverts de sang alors qu’ils s’entaillent avec des épées pour marquer le jour saint

Les musulmans chiites dévots se sont couverts de sang à cause de blessures qu’ils s’étaient infligées alors qu’ils célébraient l’Achoura, l’un des jours les plus saints de leur calendrier.

L’Achoura est le 10e jour du mois de deuil de Muharram, commémorant le martyre du petit-fils du prophète Mahomet, Hussein, à la bataille de Karbala en 680 après JC.

Un fervent musulman chiite s’entaille la tête avec une lame lors d’une cérémonie marquant l’Achoura sur la place Tahrir, à Bagdad Crédit : Reuters

Un homme souffle dans une corne alors que son visage est couvert de sang à Bagdad Crédit : Reuters

L’Achoura marque l’un des jours les plus saints du calendrier chiite Crédit : Reuters

Chaque année, des centaines de milliers de personnes convergent vers Karbala, à environ 80 km au sud de Bagdad, en Irak, pour observer le jour saint solennel.

Les chiites ont effectué l’un des rituels les plus spectaculaires du jour saint, impliquant des milliers de personnes sprintant d’une zone à l’extérieur du centre de Karbala vers le sanctuaire au dôme d’or de Hussein pour se précipiter pour répondre aux appels à l’aide de leur saint bien-aimé au combat.

Les chiites considèrent Hussein et ses descendants comme les héritiers légitimes du prophète.

Les rassemblements de masse se sont poursuivis pour une deuxième journée à Islamabad et dans les grandes villes du Pakistan, où les participants se sont battus en rythme avec des chaînes tranchantes.

Des hommes titubaient dans les rues, le sang coulant sur leur dos.

Dans la banlieue de Bagdad, dominée par les chiites, à Sadr City, des cortèges d’hommes et de garçons ont exprimé une ferveur extrême dans les rituels d’autoflagellation de l’Achoura.

Ils se frappaient la tête et la poitrine à l’unisson et se fouettaient avec des chaînes jusqu’à ce que le sang commence à couler.

“Nous avons hérité cela de nos pères et grands-pères”, a déclaré le participant Hamza Abdul-Jalil. “Si Dieu le veut, nous continuerons sur cette voie.”

Alors qu’il est observé par les chiites à travers le monde, mais à Lucknow et dans les environs, dans l’État indien du nord de l’Uttar Pradesh, de nombreux hindous s’impliquent également.

Leur participation intervient malgré l’état de plus de 200 millions de personnes gouvernées, comme l’Inde dans son ensemble, par le Bharatiya Janata Party (BJP), qui épouse l’hégémonie hindoue dans la nation multi-religieuse.

“Mon grand-père a prié Hussein quand il était enfant, et quand mon père est né, mon grand-père a commencé à observer le deuil du sacrifice de Hussein”, a déclaré Bimla Devi, 72 ans.

La femme hindoue a rempli une pièce d’alams, de taziyas et d’autres symboles de Karbala.

Sa famille allume des bougies et se souvient de Hussein et des autres martyrs de l’Achoura.

Dans le village voisin de Mahmudabad, près de 500 hindous participent chaque année à une procession religieuse deux jours avant Achoura.

Les fidèles défilent dans les ruelles étroites en scandant le nom de Hussein. Les femmes du village jeûnent traditionnellement pendant trois jours.

“Le sacrifice de l’imam Hussein à Karbala est une source d’inspiration et nous, les hindous de Mahmudabad, honorons cela. Bien qu’il ait été tué, c’était une victoire du bien sur le mal”, a déclaré Rohit Valmiki, 19 ans.

Mardi, la vieille ville de Lucknow regorgeait de personnes en deuil pieds nus en noir récitant des élégies, se frappant la poitrine, chantant et se frappant le dos avec des couteaux jusqu’à ce qu’elles saignent.

Muharram a été marqué dans la ville pendant au moins 250 ans depuis que Lucknow était sous le règne des rois chiites d’Iran.

“La première instance d’une procession religieuse remonte à 1838”, a déclaré l’historien local Jafar Mir Abdullah.

Il a dit que la culture composite de Lucknow avait influencé et attiré les hindous à Hussein et Karbala. Certains ont construit des mosquées et des sanctuaires.

La ville a connu des affrontements sectaires dans les années 1970 entre sunnites et chiites qui ont conduit à une interdiction de 20 ans des processions religieuses. Désormais, ils se déroulent sous haute sécurité.

Aujourd’hui, on s’inquiète de nouvelles tensions entre musulmans et hindous dans l’État, qui est gouverné par le moine hindou pur et dur Yogi Adityanath, présenté comme un possible successeur du Premier ministre indien Narendra Modi.

“En raison de la situation politique actuelle dans l’État, une scission est en train de se créer entre les deux communautés”, a déclaré Abdullah.

Valmiki a ajouté : “Beaucoup de politiciens locaux et de responsables du parti au pouvoir nous demandent, ‘pourquoi faites-vous des rituels musulmans alors que vous êtes hindou ?'”

Des milliers de musulmans chiites célèbrent l’Achoura dans le monde Crédit : Reuters

Les musulmans chiites lèvent leurs épées et leurs couteaux lors des processions du Tatbir à Bagdad Crédit : AFP