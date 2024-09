Le festival Convergence revient au centre-ville d’Oshawa samedi

Les Strumbellas au festival Convergence 2023 au centre-ville d’Oshawa. Photo Année du drone et de la ville d’Oshawa

Convergence n’en est peut-être qu’à sa deuxième année, mais Oshawa a déjà approuvé le festival de musique et d’arts comme événement phare de la ville.

Le Convergence Music & Art Festival 2024 envahira les rues du centre-ville samedi, avec une programmation éclectique d’événements et d’activités pour tous les âges, de la lutte professionnelle et un marché aux puces punk rock à ArtBlock, Nerd Alley et toute la cuisine de rue que vous pouvez imaginer.

Oh, et il y a aussi de la musique, avec plus d’une douzaine d’artistes sur trois scènes, avec en tête d’affiche TALK!, lauréat d’un JUNO, sur la scène principale Cosmic pour clôturer l’événement.

Et tout est gratuit.

Outre TALK!, l’artiste révélateur de l’année des prix Juno 2024, les performances musicales de l’événement d’une journée incluent Dizzy d’Oshawa (un lauréat JUNO à part entière), Excuses Excuses, Contour et les Anti Queens et une douzaine d’autres spectacles gratuits sur la scène principale, l’Anti Gravity State et la Rising Star Stage.

Il y aura également de nombreuses animations de rue, notamment des spectacles de lutte de Pro Wrestling Eclipse (1-3) et Destiny World Wrestling (5-7), ainsi que Vital! Contemporary Circus et ArtBlock, une zone centrée sur l’art mettant en valeur les talents artistiques locaux qui comportera une exposition d’art public à l’ancienne gare routière GO d’Oshawa.

Le centre-ville fermé comprendra également une zone familiale, le marché aux puces Punk Rock avec plus de 50 vendeurs dans la zone Marketplace et une Nerd Alley avec de tout, depuis une boutique d’horreur Super Zooka et des bibelots Get Cozy jusqu’aux stars locales telles que le Livingroom Community Art Studio, la boutique de bandes dessinées World’s Collide, le Brew Wizards Board Game Café et l’artiste Dani Crosby, qui sera sur place avec « The Spud » pour vendre des tirages de sa fresque murale « Turning the Wheel », dont tous les bénéfices seront reversés à la Simcoe Hall Settlement House.

Il y aura également une compétition de patinage Tech Deck, des performances des Durham Shoestring Performers, une fête sur le parking du BOND|ST Event Centre, des expositions de Reptilia, un bingo et des tables rondes organisées par le Durham Region Film Festival au Biltmore Theatre.

(Et si vous souhaitez prolonger les bons moments après la fin des spectacles gratuits, le Biltmore propose une after-party avec les Professors of Funk, un événement payant qui débute à 21h)

Et la nourriture, oh mon Dieu. Du Sumo Seafood au Lowlands Fire Food en passant par le Street Momo et le Zombie Dawgz n Conez (et le Sugar and Crumbs et le Eat My Shortbread pour les gourmands) – près de deux douzaines en tout – il y a sûrement un choix culinaire pour tous les palais.

L’ancienne ville automobile est-elle désormais la capitale de la musique, de l’art et de la culture de la région de Durham ? Le festival Convergence Music & Art 2024 est l’endroit idéal pour le savoir.

