Le festival Burning Man aux États-Unis se termine par un embouteillage de 9 heures ; Les photos “apocalyptiques” deviennent virales

Les participants au Burning Man Festival, ou “Burners”, comme on les appelle, se sont souvenus de Mad Max de George Miller et Byron Kennedy, avec un environnement qui imitait le thriller d’action. Ajoutant à l’esthétique rouillée et ressemblant à la sécheresse, il y avait les embouteillages de plusieurs heures auxquels les brûleurs ont dû faire face, tout en sortant des camps de Burning Man.

Le festival culturel de neuf jours au Nevada, aux États-Unis, a fait ses adieux aux participants avec, semble-t-il, un bourrage de neuf heures alors qu’environ 80 000 brûleurs, arrivés au désert de Black Rock, quittaient le site. Les images de l’embouteillage apocalyptique sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur, partageant la photo de la confiture dans la légende, a écrit: «Bien que les gens aiment comparer l’esthétique de Burning man à Mad Max… l’exode du camp est le plus Mad Max que j’ai ressenti toute la semaine… cinq heures, deux plus jusqu’à ce que j’atteigne la porte de sortie.

Jetez un oeil à l’image ici:

Les gens aiment comparer les #Homme brûlant esthétique à Mad Max…l’exode du camp est le plus Mad Max que j’ai ressenti toute la semaine…5 heures dedans, deux de plus jusqu’à ce que j’atteigne la porte de sortie. ‍♂️‍♂️ @bmantrafic @homme brûlant pic.twitter.com/ihOczA91Z0 – CJ (@cjyu) 5 septembre 2022

La poignée Twitter du festival qui informe les participants de tout développement, a également bourdonné d’instructions et de réglementations liées à la confiture sans précédent. “Le temps d’attente de l’exode est supérieur à neuf heures. Si vous êtes toujours en #BRC, attendez pour partir. Si vous êtes sur Gate Road, éteignez votre véhicule pour économiser de l’essence et soyez patient », lit-on dans un tweet.

Le temps d’attente d’Exodus est supérieur à 9 heures. Si vous êtes encore dans #BRC, attendez de partir. Si vous êtes sur Gate Road, éteignez votre véhicule pour économiser l’essence et soyez patient. Les équipes travaillent pour assurer la sécurité des routes et ramener tout le monde à la maison en toute sécurité. Faites le plein à Gerlach en raison d’une pénurie de carburant dans l’Empire. – Projet Burning Man (@burningman) 6 septembre 2022

Les images qui ont fait surface sur Internet montraient des milliers de véhicules, y compris des voitures et des camions, debout pare-chocs contre pare-chocs. Le scénario pourrait être mesuré en kilomètres et afficher des scènes similaires à un film apocalyptique.

Une autre image montrait une vue aérienne du gigantesque trafic quittant le site du festival pendant la nuit. L’image contenait une fine ligne de lumières incandescentes. “C’est la file de voitures quittant le Burning Man vers 2 heures du matin lundi matin”, lit-on dans le tweet.

Il s’agit de la file de voitures quittant Burning Man vers 2 heures du matin lundi matin… ressemblait à la circulation aux heures de pointe de Los Angeles, mais dans un paysage autrement stérile. pic.twitter.com/kzb0VQuOZo – Fresno2Minneapolis (@SFGlobeTrekker) 6 septembre 2022

La participation massive est le résultat de l’organisation du festival après une interruption de trois ans en raison de la pandémie. Le point culminant du festival est marqué par la combustion d’une effigie appelée Burning Man.

