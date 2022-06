Le festival britannique de Glastonbury accueille à nouveau les fans après la pandémie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le festival, qui célèbre son 50e anniversaire, compte 3 000 artistes programmés, dont Billie Eilish, Diana Ross, Kendrick Lamar et Paul McCartney. Le concert du week-end de McCartney fera de lui, à 80 ans, le plus ancien artiste solo du festival.

LONDRES – Des milliers de personnes reviennent au festival de Glastonbury en Angleterre alors que l’événement de musique et d’arts du spectacle de cinq jours a rouvert mercredi pour la première fois en trois ans après avoir été perturbé par la pandémie de COVID-19.

Les festivaliers ont commencé à faire la queue pour franchir les portes de Worthy Farm dans le Somerset, dans le sud-ouest de l’Angleterre, tôt mercredi. Beaucoup ont eu du mal à se rendre sur le site car le festival a coïncidé avec la plus grande grève ferroviaire que la Grande-Bretagne ait connue depuis des décennies.

Seuls 60% des trains devaient circuler mercredi, avec d’autres débrayages prévus jeudi et samedi.

Jenna Conway, 30 ans, pensait pouvoir éviter les perturbations de voyage en se rendant à Paddington plus tôt, mais elle et un ami ont dû faire la queue pendant des heures.

« Nous sommes arrivés ici avec trois heures d’avance sur notre train, nous étions stupides, nous pensions juste que nous pouvions sauter dans n’importe quel train. Nous pensions qu’ils seraient gentils à cause des grèves, mais ils ne nous ont pas laissés faire, alors maintenant nous attendons », a-t-elle déclaré.

« L’attente a été si longue et c’est juste la plus grosse accumulation que nous ayons jamais eue », a déclaré l’organisatrice du festival Emily Eavis.

« Obtenir Paul McCartney pour nous est juste le nec plus ultra, juste la personne à avoir cette année pour ramener tout cela et rassembler tout le monde », a déclaré Eavis. « Et quelle meilleure façon de célébrer cela que d’avoir Paul McCartney lui-même. »