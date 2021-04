Les festivals d’été ont été annulés l’année dernière en raison des restrictions relatives aux coronavirus, mais cette année, les organisateurs sont plus optimistes grâce au succès du programme de vaccination et à une diminution des cas et des décès de Covid.

Certains événements tels que Boomtown Festival et Riverside Festival ont été annulés en raison de craintes d’assurance, mais d’autres se poursuivent. TOUS LES POINTS EST Le festival à Victoria Park, à Londres, a généralement lieu en mai, mais a été déplacé du 27 au 29 août. GRANDE FEASTIVAL Big Feastival à Kingham, dans l’Oxfordshire, célébrera son 10e anniversaire cette année. Il aura lieu du 27 août au 29 août. GRAND WEEK-END L’événement sera en ligne cette année, du 28 au 31 mai. BLOODSTOCK Le festival de heavy metal à Catton Park, dans le Derbyshire, aura lieu du 11 au 15 août. CAMP BESTIVAL Le festival familial du château de Lulworth, dans le Dorset, a annoncé son retour cet été, du 29 juillet au 1er août. CHAMPS DE CRÈME Le festival de musique de danse à Daresbury, Cheshire, a vendu en février. Il est prévu du 26 au 29 août. FESTIVAL DE LA FERME DU CERF Le festival Deer Shed à Baldersby Park, dans le Yorkshire du Nord, aura lieu du 20 juillet au 1er août. FIN DE LA ROUTE End Of The Road aura lieu à Larmer Tree Gardens, Wiltshire, du 2 au 5 septembre. GLASTONBURY Le festival, auquel participent généralement près de 200 000 fans, devrait avoir lieu en ligne en mai de cette année. Les organisateurs ont soumis une demande pour un événement plus petit pour septembre, mais cela n’a pas encore été confirmé. LA GRANDE ÉVASION The Great Escape aura lieu en ligne les 13 et 14 mai. Les organisateurs espèrent que l’événement reviendra intégralement en mai 2022. FESTIVAL DE L’ILE DE WIGHT Le festival à Seaclose Park, Newport, était initialement prévu pour juin, mais il a été déplacé du 16 au 19 septembre. APPEL KENDAL Le festival, qui fête ses 15 ans cet été, se déroulera du 29 juillet au 1er août. LATITUDE Latitude devrait aller du 22 au 25 juillet, mais il est toujours sous réserve de confirmation. WEEKENDER DE QUARTIER L’événement à Victoria Park, Warrington, est prévu du 3 au 5 septembre. FESTIVAL BRUYANT Le festival de musique underground de Coney Woods, dans le Leicestershire, est actuellement prévu du 8 au 12 juillet. NOZSTOCK: LA VALLÉE CACHÉE Le festival à Rowden Paddocks, Herefordshire, est prévu du 22 au 25 juillet. UN DANS LES BOIS Le tout nouveau festival à Orrell Hill Wood, Liverpool, est prévu les 17 et 18 juillet. PARKLIFE Parklife à Heaton Park, Manchester, aura lieu du 11 au 12 septembre. PROMS Les BBC Proms auront lieu du 30 juillet au 11 septembre, avec un mélange de concerts en personne au Royal Albert Hall et de certains événements en ligne. LECTURE & LEEDS Le festival Reading & Leeds aura lieu à Little John’s Farm et à Bramham Park du 27 au 29 août. FESTIVAL REWIND Le festival aura lieu à plusieurs endroits tout au long du mois d’août. SLAM DUNK Slam Dunk aura lieu à Temple Newsam et à Hatfield Park, Leeds, les 4 et 5 septembre. SOLFEST Solfest aura lieu sur la côte de Solway, Cumbria, du 27 au 29 août. SPLENDEUR À NOTTINGHAM L’événement à Wollaton Park, Nottingham, devrait se dérouler le 24 juillet. APPEL STANDON Le festival indépendant à Standon, Hertfordshire, aura lieu du 22 au 25 juillet. COUCHER Le coucher du soleil à Norfolk Showground, Norwich, est prévu du 3 au 5 septembre. TRNSMT Le festival écossais de Glasgow Green était initialement prévu pour la fin juillet, mais a été déplacé du 10 au 12 septembre. FESTIVAL DU CAMION Le festival du camion d’Oxford est prévu du 23 au 25 juillet. FESTIVAL VICTORIEUX Le Festival célèbre son 10e anniversaire cette année et devrait avoir lieu à Southsea, Portsmouth, du 27 au 29 août. FESTIVAL SANS FIL Wireless devait avoir lieu en juillet mais a été reporté du 10 au 12 septembre. Il se tiendra à Crystal Palace Park, à Londres. WOMAD Le festival devrait avoir lieu à Charlton Park, Malmesbury, Wiltshire, du 22 au 25 juillet. Certains événements, comme le Lytham Festival, ont été reportés à 2022. D’autres, comme le carnaval de Notting Hill et le festival Y Not, restent à confirmer.