Le festival Bloom Sunflower démarre dimanche à Spallumcheen – Vernon News

Photo : Festival du tournesol en fleurs

Le très attendu Bloom Sunflower Festival est de retour, du 22 septembre au 6 octobre.

Cette année, l’événement Bloom Flower Festivals se tiendra dans un nouvel endroit, au 4289 Salmon River Rd., à Spallumcheen.

À moins de 25 minutes de Vernon et à un peu plus d’une heure de Kelowna, le festival est présenté comme une « expérience à couper le souffle remplie de tournesols vibrants et de nouveaux événements passionnants ».

Le champ de tournesols de quatre acres, débordant de fleurs, promet d’être la toile de fond parfaite pour de superbes photos et des souvenirs d’automne.

Cette année, le festival apporte une touche de fraîcheur avec de nouveaux événements, des partenariats locaux spéciaux et des expériences uniques.

Les festivaliers peuvent se promener dans les champs de tournesols dorés, cueillir leurs propres fleurs et prendre des photos éclatantes au milieu de la beauté de la nature. Et pour les photographes en herbe, outre l’entrée, il n’y a aucun frais supplémentaire pour prendre des photos sur place.

Emportez des fleurs chez vous, avec plusieurs options de cueillette allant de 3 $ pour une seule tige à 50 $ pour des seaux, permettant aux visiteurs de mettre autant de tiges que possible dans leur seau.

« Nous sommes ravis d’être de retour après une année de météo difficile et nous avons hâte de partager nos fleurs avec la communauté », a déclaré Alexis Szarek, fondateur de Bloom Flower Festivals. « Le festival de cette année a pour objectif de créer des moments magiques et de célébrer la beauté des tournesols avec nos amis, notre famille et nos visiteurs. »

Les festivaliers ont la possibilité de rapporter chez eux leurs propres tiges tout en soutenant la banque alimentaire locale, grâce à l’initiative « Food for Flowers » présentée par SNFLWR Investment Corporation. Les invités peuvent apporter jusqu’à cinq denrées non périssables et reçoivent une tige de tournesol par don, SNFLWR égalant les contributions de la banque alimentaire tout au long du festival.

