Le festival au parc aquatique Yorkville soutiendra une organisation caritative chevronnée – Shaw Local

Amanda Herrera d’Oswego a une mission : ramener à zéro le nombre de suicides d’anciens combattants, désormais estimé à 20 par jour.

Le père de Herrera était un vétéran de la guerre du Vietnam qui s’est suicidé lorsque sa fille avait 2 ans.

C’est pourquoi Herrera et son mari, Sean Young, ont lancé Mission Zero Hundred Hours, une organisation à but non lucratif visant à aider les anciens combattants.

L’organisation organisera son quatrième festival-concours annuel Saluting with Smoke BBQ et sa collecte de fonds du 15 au 17 septembre au parc aquatique Raging Waves de Yorkville.

L’entrée est gratuite et mettra en vedette neuf groupes au cours de l’événement de trois jours, ainsi que des food trucks, une tente à bière exploitée par des vétérans, des manèges de carnaval, des dessins, des vendeurs d’artisanat et des activités pour les enfants.

L’événement est sponsorisé par le projet solaire Plano Skies et tous les bénéfices seront reversés à la Mission Zero Hundred Hours.

«C’est le début d’une nouvelle journée pour les anciens combattants», a déclaré Karylin Clevenger, surintendante adjointe de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall, faisant référence au temps militaire utilisé par l’organisation pour son nom.

Des informations sur l’événement sont disponibles sur le site Web de Mission Zero Hundred Hours à l’adresse mzhh.org.