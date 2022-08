Le festival annuel de la loterie du New Jersey en montgolfière démarre avec de superbes montgolfières

Le 39e festival annuel de la loterie du New Jersey en montgolfière a débuté dans une région centrale du Garden State. Quelque 175 000 personnes sont attendues. “Quelle meilleure façon de vivre le frisson de la montgolfière que de faire un tour au New Jersey Lottery Festival of Ballooning ! Faites partie des 100 ballons qui montent dans le ciel et faites l’expérience de “L’amour au premier vol”. Vous pouvez faire un tour en montgolfière (et monter, monter et repartir) lors de l’une de nos ascensions de masse », lit-on sur le site officiel de l’événement.

Auparavant, le festival s’était associé à un certain nombre d’actes musicaux de classe mondiale sur la scène principale. Les Beach Boys, Jonas Brothers, Meat Loaf, Joan Jett, Peter Frampton, Demi Lovato, Hall & Oates, Third Eye Blind et bien d’autres artistes ont diverti le public pendant toutes ces années. Les concerts de 2021 comprenaient Barenaked Ladies, Styx, Max Weinberg’s Jukebox et Laurie Berkner.

Il y avait aussi un parcours 5K certifié USATF-NJ à «faible impact», qui comportait un mélange de surfaces comprenant de la chaussée, du gravier, un chemin de terre et de l’herbe. Cela a ajouté au spectacle de plus de 100 montgolfières décollant dans une grande ascension de masse.

L’agence de presse Reuters a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo de l’événement. La vidéo a recueilli plus de 130 000 vues. “Merci. Et puis il y a ça sur terre ! a commenté un utilisateur de Twitter.

Le 39e festival annuel de la loterie du New Jersey en montgolfière a débuté dans une région centrale du Garden State. Quelque 175 000 personnes sont attendues ce week-end

Cette année, la « Cash Pop Summer Stage » proposera une deuxième salle de concert.

Selon le site officiel, l’événement consiste essentiellement en des ascensions massives deux fois par jour de jusqu’à 100 montgolfières sportives et spéciales, des concerts, une lueur nocturne en montgolfière, des divertissements et attractions familiaux, de la nourriture, des feux d’artifice et bien plus encore. .

Plus tôt en octobre, un festival similaire a eu lieu en Jordanie. Dans le cadre de cela, les montgolfières ont été préparées avant un décollage pendant le festival dans le désert de Wadi Rum. Plusieurs personnes ont été vues en train de préparer leurs ballons pour un décollage.

