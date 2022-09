Le festival agraire ‘Nuakhai’ célébré avec enthousiasme et traditions uniques à Odisha

L’ouest de l’Odisha a plongé dans la dévotion et la célébration à cause du festival agraire ‘Nuakhai, le lendemain du festival de Ganesh Chaturthi. Connu sous le nom de Navakhai Parv, le mot « Nua » signifie nouveau et « Khai » signifie nourriture. Nabanna (riz nouveau) est offert à Maa Samaleswari, la divinité présidente de Sambalpur, à la lagna stipulée selon les rituels.

Les habitants de l’ouest d’Odisha ont plongé dans une ambiance festive avec le plus important festival agraire de Nuakhai jeudi. Après un écart de deux ans, le festival a été célébré avec faste et grandeur. Selon les rituels, Nabanna (nouvelle récolte de paddy) est offerte à la déesse Samaleswari, la divinité présidente de l’ouest d’Odisha entre 10h56 et 11h10. Par la suite, Nabanna a été offerte à d’autres divinités et les gens ont préparé de la nourriture à partir des nouvelles récoltes.

L’excitation était grande parmi les gens alors qu’ils célébraient le festival après une interruption de deux ans en raison de la situation de Covid-19. Des milliers de fidèles ont envahi le temple du matin portant «Navanna» à offrir à Maa Samaleswari, la divinité présidente de Sambalpur. Ils portaient l’offrande qui comprenait du riz fraîchement récolté, des légumes, des fruits, des aliments sucrés, des bâtons d’encens et d’autres accessoires de puja.

Le grand prêtre du temple de Samaleswar, Ambika Prasda Ray, a déclaré : « Conformément aux rituels, Nabanna a été offerte à Maa Samaleswari à 10 h 56. Après cela, Nabanna a été offerte aux divinités. Comme c’est une fête de masse, elle est célébrée dans chaque foyer avec une grande joie.

«Nous sommes ravis qu’après deux ans de restriction covid, nous célébrons cette année le festival avec faste et grandeur. Il est temps de se réunir, c’est une occasion où toute la famille renouvelle ses liens d’amour, d’affection et de respect non seulement avec elle-même mais aussi avec toute la communauté », a déclaré Sribatsa Mallick.

Tradition unique

La famille royale de Balangir, Anang Uday Singhdeo et Kanak Vardhan Singhdeo, sous le feu des projecteurs ces dernières années, s’est assise et a mangé ensemble, oubliant la dispute politique de ces dernières années. Cette année, le frère aîné Kanak Vardhan Singhdeo et sa femme Sangita Singhdeo ainsi que le fils cadet d’Anang Uday Singhdeo, Arkesh Singhdeo et le fils aîné Kikkesh Narayan Singhdeo, ont mangé le nabanna. Dans ce festival de masse de l’ouest de l’Odisha, la devise principale de Nuakhai est d’oublier toute la colère et la peur et de célébrer le festival de la fraternité avec joie et bonheur. Bien que la politique soit de l’autre côté, Nuakhai est un festival différent. Il n’y a pas de séparation politique, mais un temps d’unité familiale.

Le membre de la famille royale, Kanak Vardhan Sighdeo, a déclaré : « Malgré la colère et la dispute, le festival de masse Nuakhai est un festival pour oublier toute la colère et la peur et célébrer le festival de la fraternité avec joie et bonheur. Nuakhai est un festival différent. Il n’y a pas de séparation de la politique, mais un temps d’unité familiale.

« Nous célébrons le festival avec joie. Je prie Maa Samaleswari et Maa Pataneswari de bénir les habitants d’Odisha. Nous mangeons du Nabanna ensemble », a déclaré Meghana Singdeo, membre de la famille royale.

De même, plus de 1 000 membres de la famille Dandasena ont mangé du Nabanna dans le village Nehena du bloc Khadial sous le district de Nuapada. Pas 100 ou 200, mais 1 000 membres des familles Dandasena ont créé ensemble une nouvelle histoire. Une personne âgée de la famille a offert du nabanna aux divinités, puis tous les membres ont mangé du nabanna.

« Nous sommes comblés de célébrer la fête de masse après une interruption de deux ans. Nous sommes les membres de la plus grande famille du quartier pour célébrer la fête. Il a diffusé le message de fraternité et le temps des retrouvailles », a déclaré Birendra Dandasena.

Le président Draupadi Murmu a adressé ses vœux aux habitants de l’ouest d’Odisha à cette occasion. Elle a souhaité que le festival apporte l’amour, l’harmonie et la prospérité à tous.

Le Premier ministre Narendra Modi a également salué le peuple de l’État à cette occasion. « Nuakhai Juhar ! Meilleurs vœux à tous en ce jour spécial. C’est l’occasion d’exprimer notre gratitude à nos vaillants agriculteurs pour leur travail exemplaire dans l’alimentation de notre nation. Puisse notre société atteindre de nouveaux sommets de progrès et que tout le monde soit heureux et en bonne santé », a tweeté Modi.

Le ministre en chef Naveen Patnaik a également souhaité au peuple de l’État à l’occasion. Le ministre de l’Education de l’Union, Dharmendra Pradhan, a également salué le peuple à cette occasion.

Pour marquer l’occasion, plusieurs émissions culturelles et communautaires étaient au programme de la soirée.

