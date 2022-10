Le Festival 56 organisera une soirée humoristique le 4 novembre – Shaw Local

Festival 56 accueillera le comédien de stand-up Scott White, avec Jeff Adamson de GIT Improv en ouverture, à 19h30 le vendredi 4 novembre au Grace Theatre de Princeton.

White est basé à Houston et passe plus de 40 semaines par an sur la route à se tenir debout et trouve également le temps de passer du temps sur scène avec ComedySportz et GIT Improv. Il a également effectué de nombreux voyages à l’étranger avec des spectacles de l’USO.

Adamson a remporté les Jay Leno et Miller Lite Comedy Challenges. Il a été la première partie de Jeff Dunham, Sinbad et Weird Al Yankovic. Quand il ne fait pas de stand up, il dirige GIT Improv.

Le spectacle sera classé PG-13, ce qui signifie qu’il convient aux élèves du secondaire et plus. Les billets coûtent 15 $ et peuvent être achetés en ligne sur www.festival56.com ou à la billetterie le jour du spectacle. Pour plus d’informations, contactez la billetterie au 815-879-5656.