Le Festival 56 à Princeton ouvrira la saison estivale le 24 juin avec ‘Million Dollar Quartet’ – Shaw Local

La saison été 2023 du Festival 56 s’ouvrira avec huit représentations du juke-box musical « Million Dollar Quartet » à partir de 19h30 le samedi 24 juin au Grace Theatre, 316 S. Main St. à Princeton. Les représentations auront lieu jusqu’au samedi 1er juillet.

Le spectacle fait suite à une rencontre de quatre jeunes musiciens qui s’est transformée en l’une des jam sessions les plus mémorables de l’histoire de la musique. Le journal Memphis Press-Scimitar a relaté la session du lendemain sous le titre «Million Dollar Quartet».

Ce quatuor, composé de Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Elvis Presley et Johnny Cash, s’est réuni pour une nuit, rempli de souvenirs, de rires et de colère.

Bien que la véritable jam session se soit concentrée sur la musique gospel, dont certaines sont présentées dans la comédie musicale, « Million Dollar Quartet » comprend plus de 20 classiques tels que « Blue Suede Shoes », « Sixteen Tons », « Long Tall Sally », « I Walk the Line », « Great Balls of Fire », « Hound Dog » et « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On ».

Le spectacle est basé sur le livre de Colin Escott et Floyd Mutrux avec un concept et une mise en scène originaux de Mutrux.

Les spectacles commencent à 19 h 30 du 24 juin au 1er juillet, à l’exception du lundi 26 juin, il n’y a pas de spectacle. Il y aura des spectacles supplémentaires à 14 h le mercredi 28 juin et à 14 h le samedi 1er juillet.

Les billets coûtent 30 $ pour les adultes, 27 $ pour les aînés et 15 $ pour les étudiants munis d’une carte d’étudiant. Les billets peuvent être achetés à la billetterie du Grace Theatre, ouverte de midi à 17 h du mardi au samedi et joignable au 815-879-5656. Les billets peuvent également être achetés sur festival56.com.

Le Festival 56 présentera également son cabaret d’ouverture de saison à 19h30 le vendredi 23 juin au Grace Theatre. Cet événement offre aux invités une chance de voir tous les ensembles de la saison 2023 interpréter de la musique de théâtre musical et des airs de Broadway.

Les billets de cabaret coûtent 15 $ et sont disponibles à la billetterie ou en ligne.

Les spectacles restants de l’été 2023 incluent : « Significant Other », une comédie romantique présentée au Prairie Arts Centre du 1er au 8 juillet ; « Shakespeare’s Twelfth Night », une production gratuite au Soldiers and Sailors Park les dimanches et mercredis soirs du 4 juillet au 2 août ; « Footloose » du 14 au 22 juillet et « Something Rotten ! du 28 juillet au 6 août au Grace Theatre.