Le fervent libertaire Milei a de réelles chances de remporter la présidence argentine

L’économiste incendiaire surnommé « la Perruque » en raison de sa coiffure indisciplinée est de plus en plus considéré comme un véritable concurrent dans les nouveaux sondages qui ont émergé depuis qu’il a bouleversé les attentes en arrivant premier aux élections primaires en Argentine la semaine dernière.

Les sondages précédents n’ont pas réussi à mesurer la véritable force du candidat de droite Javier Milei, en partie parce que les sondages sont interdits en Argentine la semaine précédant le vote. Mais nouveaux sondages publiés à la suite du vote le montrent en position de force à l’approche des élections présidentielles sud-américaines du 22 octobre.

La veste en cuir, les favoris et les yeux bleus perçants de Milei sont devenus un incontournable des talk-shows politiques argentins au cours de la dernière décennie, où son style combatif a fait de lui un invité populaire. Il a exploité cela dans ses propres émissions de télévision et de radio, et finalement dans un mouvement politique appelé La Libertad Avanza (Liberty Advances).

La perspective que Milei devienne président apporte de la joie à certains et de l’inquiétude à d’autres, mais laisse peu de gens indifférents.

Les remèdes que Milei propose pour l’économie en difficulté de l’Argentine – qui incluent l’abolition du peso et la dollarisation de l’économie – sont drastiques. Il a promis de réduire les impôts, de supprimer les emplois gouvernementaux et de mettre fin aux subventions gouvernementales directes aux pauvres qui font vivre des millions de personnes.

La semaine dernière, un tiers des électeurs argentins ont adhéré à l’affirmation de Milei selon laquelle ses prescriptions peuvent inverser le long déclin de l’Argentine. D’autres pensent qu’ils sont plus susceptibles de tuer le patient.

Mais tous conviennent que si elles sont mises en œuvre, ces politiques représenteront une révolution dans un pays qui est majoritairement gouverné par la gauche depuis son retour à la démocratie en 1983.

L’inflation galopante frappe les plus pauvres

C’est avant tout l’inflation incessante du pays – qui atteint désormais un taux annualisé d’environ 115 pour cent – ​​qui a ouvert l’esprit des électeurs aux propositions radicales de Milei.

Quarante pour cent des Argentins vivent désormais dans la pauvreté, dont 54 pour cent des enfants.

« Même les Kirchneristas (partisans des gouvernements de gauche du couple au pouvoir argentin Nestor et Cristina Kirchner) ont changé de camp et ont voté pour Milei », a déclaré la politologue Valeria Brusco de l’Université nationale de Córdoba en Argentine.

« On pourrait dire que c’est idéologiquement impossible, mais c’est arrivé. »

Un sondage réalisé par Brusco et ses collègues auprès des électeurs argentins a révélé que l’attrait de Milei ne se limitait pas aux milieux d’affaires, aux propriétaires fonciers ou à la classe moyenne.

Les partisans de Javier Milei, candidat à la présidence de la coalition Liberty Advances, se tiennent devant son siège de campagne après la fermeture des bureaux de vote lors des élections primaires à Buenos Aires, en Argentine, le 13 août 2023. (Mario De Fina/Presse associée)

«Nous étudions et suivons le phénomène depuis 2021 et nous l’avons vu venir», a-t-elle déclaré à CBC News depuis Cordoue. « Nous l’avons vu étendre sa popularité dans différentes régions du pays, non seulement dans les zones urbaines et les grandes villes, mais aussi dans les zones très pauvres du pays. Donc pour nous, ce n’était pas une surprise.

Le vote Milei est un vote de protestation – et ce sont les pauvres d’Argentine qui ont le plus de raisons de protester. Les salariés argentins, qui peuvent renégocier leurs salaires dans un pays doté de syndicats puissants, bénéficient d’une certaine protection contre l’inflation.

Mais ce n’est pas le cas des millions d’Argentins qui travaillent dans le secteur informel, et ce sont eux qui ont le plus souffert de la spirale inflationniste du pays.

Jouer avec l’étranger contre l’establishment

L’arrivée d’une force politique de droite résolument populiste marque un changement culturel en Argentine.

Pendant des années, le pays a été divisé entre partisans et opposants de l’ancienne présidente péroniste (aujourd’hui vice-présidente) Cristina Fernandez Kirchner et de son défunt mari (également ancien président) Nestor Kirchner.

Comme les versions modernes des icônes de leur parti, Juan et Eva Peron, les deux Kirchner ont dominé l’Argentine du XXIe siècle, construisant un vaste État-providence financé en partie par la taxation de l’économie rurale d’exportation, et en partie par la dette et l’impression monétaire. Ils ont utilisé ces largesses pour créer la plus grande base politique du pays.

Nestor Kirchner (à gauche), alors président argentin, et son épouse Christina Fernandez saluent à leur arrivée à l’hôtel Hermitage de Mar del Plata, en Argentine, le 3 novembre 2005. (Carlos Barria/Reuters)

Leurs alliés dans les Amériques étaient les gouvernements socialistes – ceux qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement et d’autres (comme ceux de Cuba et du Venezuela) qui ne l’ont pas fait. Sur la scène mondiale, ils ont cherché à se rapprocher de la Chine, de la Russie et de l’Iran.

De l’autre côté de la « grieta » – la « scission » qui a divisé l’Argentine – se trouvait le centre-droit qui cherchait à restaurer la stabilité budgétaire et des alliances plus traditionnelles avec les États-Unis et d’autres démocraties. Le centre-droit a gouverné de 2015 à 2019 sous Mauricio Macri mais n’a pas réussi à restaurer la santé économique de l’Argentine.

Milei vise les deux côtés de la fracture politique, qualifiant toute la classe politique établie d’Argentine de « caste » – un groupe monolithique qu’il accuse de saigner à sec un pays autrefois riche.

Même si Milei réserve son langage le plus dur à la gauche (« zurdos de mierda »), il rejette également la coalition de centre-droit comme étant trop timide, trop établie et trop investie dans la structure actuelle pour vraiment la contester.

Il se présente comme le seul véritable étranger, un « anarcho-capitaliste » incendiaire prêt à démolir tout le système et à le reconstruire sur la base d’un gouvernement minimaliste et d’un libre marché sans entraves – une approche qu’il dit que l’Argentine n’a jamais vraiment essayée.

Sans vergogne à droite

Cela fait 40 ans depuis la chute de la junte militaire argentine, connue pour avoir fait disparaître ses opposants de gauche. Cela a laissé derrière lui un pays où peu de gens étaient disposés à adopter l’étiquette de droite.

C’était jusqu’à l’arrivée de Milei.

« Les gens n’ont plus honte de se dire de droite », a déclaré Brusco. « Avant Milei, même les Macri disaient : ‘Je suis au centre, ma politique est au centre.’ Personne n’osait dire le bien parce que le droit était lié aux dictatures et aux périodes obscures de notre histoire.»

Milei associe ouvertement son mouvement à d’éminents démagogues populistes comme le Brésilien Jair Bolsonaro et l’ancien président américain Donald Trump. Il s’associe également à l’ultraconservateur chilien José Antonio Kast – un admirateur de l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet – et au parti anti-immigration espagnol Vox.

Javier Milei s’exprime à son QG de campagne à Buenos Aires, en Argentine, le 13 août 2023. (Natacha Pisarenko/Associated Press)

« Milei s’est présenté très fièrement en disant : ‘Nous sommes des libertaires, nous sommes à droite, la fière droite' », a déclaré Brusco. «C’est devenu un geste de fierté, disant: ‘Je n’aime rien de ce qu’on nous dit.’»

Milei a remis en question le consensus kirchnériste selon lequel la violence argentine des années 1970 était une affaire unilatérale dans laquelle une armée réactionnaire s’en était prise à un groupe d’activistes innocents de gauche.

Sa candidate à la vice-présidence est l’avocate Victoria Villaruel, fille de 48 ans d’un officier de l’armée. Elle a été accusée de « négationnisme » et de révisionnisme pour ses déclarations passées sur la dictature et les disparitions de la « sale guerre ».

Milei courtise les conservateurs sociaux

Avoir Villaruel sur le ticket rend Milei plus attrayant pour un segment socialement conservateur de la société qui s’ajoute à son public libertaire d’origine – qui est principalement composé de jeunes hommes que Milei appelle ses « lions ».

Milei lui-même – un célibataire qui a parlé de son soutien à « l’amour libre » et qui a donné à ses chiens de compagnie le nom d’économistes du libre marché – n’a pas une formation de conservateur social.

Ses principaux messages sont libertaires, comme sa proposition de mettre fin aux restrictions sur la possession d’armes par les civils.

L’une des promesses qui ont aidé Bolsonaro à remporter la présidence du Brésil en 2018 était de permettre aux citoyens respectueux de la loi d’obtenir plus facilement les armes de poing que les criminels brésiliens possèdent déjà illégalement. La montée en puissance de Milei dans les sondages est due en partie à son message de fermeté envers la criminalité, et à une série de crimes violents choquants dans les semaines précédant les primaires qui ont peut-être contribué à stimuler sa croissance.

Jusqu’à récemment, Milei avait montré moins d’intérêt pour les thèmes plus socialement conservateurs et religieux qui motivaient de nombreux électeurs de Trump et de Bolsonaro – mais cela est en train de changer.

Milei soutient désormais une interdiction presque totale de l’avortement, affirme qu’il mettra fin à l’éducation sexuelle dans les écoles et décrit le changement climatique comme une conspiration socialiste visant à entraver la libre entreprise.

« Il n’était pas tellement préoccupé par la religion et les questions sociales », a déclaré Brusco, « mais ces derniers jours, il a abordé, par exemple, la question israélienne et a déclaré qu’il déplacerait l’ambassade (de Tel Aviv à Jérusalem). Il parle de la Torah, il apporte des messages religieux qui n’existaient pas auparavant.

Ces thèmes sont populaires auprès des chrétiens évangéliques, qui constituent une minorité significative au Brésil et en Argentine.

Une victoire au premier tour ?

La performance étonnamment forte de Milei aux primaires a amené les experts et les sondeurs à recalculer furieusement les scénarios à l’approche de l’élection présidentielle argentine du 22 octobre.

Autrefois, la conversation dans ces cercles tournait autour de la manière dont la candidature tierce de Milei pourrait affecter les deux présumés favoris. Maintenant, la discussion porte sur les chances que Milei puisse réellement gagner.

L’Argentine dispose d’un système de scrutin selon lequel un candidat peut gagner au premier tour s’il réussit à obtenir 45 pour cent des voix, ou s’il obtient plus de 40 pour cent et obtient une marge d’au moins 10 pour cent de plus que tout autre candidat. Si aucun candidat n’y parvient, il y aura un second tour entre les deux premiers.

La candidate présidentielle Patricia Bullrich (au centre), l’ancien espoir Horacio Rodríguez Larreta (à droite), avec la coalition Unis pour le changement, et l’ancien président argentin Mauricio Macri (à gauche) célèbrent au siège de leur campagne après la fermeture des bureaux de vote lors des élections primaires à Buenos Aires, en Argentine. le 13 août 2023. (Daniel Jayo/Presse associée)

Milei est théoriquement à la portée d’une victoire au premier tour s’il parvient à augmenter son nombre de voix aux dépens de la candidate de centre-droit Patricia Bullrich, ancienne guérilla marxiste devenue politicienne du maintien de l’ordre et qui s’est classée deuxième aux primaires.

À défaut, il semble certain que Milei parviendra au moins au deuxième tour. La question qui reste est de savoir si son adversaire sera Bullrich, ou le péroniste Sergio Massa, qui est actuellement ministre de l’économie argentin et dont la cote de popularité est au plus profond.

« Un gâchis désorganisé »

Le parti péroniste au pouvoir pourrait découvrir qu’il est capable d’utiliser le spectre de Milei de la même manière que le Parti socialiste espagnol a récemment utilisé la menace du parti d’extrême droite Vox pour raviver sa base désenchantée et éviter un désastre électoral.

Pour le candidat centriste Bullrich, Milei présente un dilemme, a déclaré Brusco.

« Elle ne peut pas évoluer vers la droite parce que c’est là que se trouvent les électeurs de Milei, et elle a du mal à trouver le moyen d’élargir sa base au centre gauche », a-t-elle déclaré.

Brusco a déclaré que la nature désorganisée et improvisée du mouvement de Milei pourrait encore causer sa perte.

« C’est très personnel. Il n’y a pas de structure », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont pas pu organiser d’élections locales. Nous avons eu 24 élections de gouverneur et la plupart n’ont pas pu y organiser de candidatures. Et là où ils l’ont fait, ils ont perdu. C’est donc un gâchis d’organisation.

Mais même si Milei n’est pas parvenu à capitaliser sur sa victoire surprise de ce mois-ci, sa candidature a bouleversé la politique argentine à un point tel qu’il est peu probable qu’elle revienne à ses anciens schémas.