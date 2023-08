Le ferry à pied Nanaimo-Vancouver annule la moitié de ses départs prévus pour août

Les ferries Hullo ne sont pas encore prêts à accueillir les voyageurs à bord.

Le service de traversier rapide Nanaimo-Vancouver devait commencer à fonctionner le lundi 14 août, mais a plutôt annulé toutes les traversées de la journée, toutes les traversées du lendemain également, et la moitié de ses traversées jusqu’à la fin du mois.

Hullo a publié un communiqué de presse lundi soir l’informant qu’il suspendait toutes les traversées jusqu’au mercredi 16 août pour évaluer ses opérations.

Selon le communiqué, la société souhaite adopter une « approche délibérée et mesurée » pour assurer la sécurité et la fiabilité à long terme du service de traversier.

«Chaque nouvelle opération a une période de rodage pour définir efficacement ses systèmes et procédures pour une stabilité à long terme. Les conditions d’aujourd’hui nous ont donné un meilleur aperçu de plusieurs processus que nous pourrions mieux opérationnaliser, et nous prenons le temps de le faire en gardant à l’esprit la sécurité et le bien-être de nos passagers », a déclaré le cofondateur de Hullo, Rupesh Amin, dans le libérer.

Dans un communiqué précédent lundi, Hullo a déclaré que les mers venteuses et une panne de courant la nuit avant d’avoir un impact sur les systèmes étaient les raisons des départs annulés du premier jour. Mais le dernier communiqué indique maintenant qu’un « horaire de lancement temporaire révisé » signifie l’annulation des premières et dernières traversées de la journée tous les jours à partir de maintenant jusqu’au 30 août. Les plans du 16 au 30 août sont de partir de Nanaimo à 10 h. et 16 h 30 et de Vancouver à midi et 18 h 30 tous les jours. Les clients avec des billets pour les départs anticipés et tardifs seront contactés par le service client de Hullo, a indiqué la société.

Alastair Caddick, PDG de Hullo, a déclaré dans le communiqué que les invités avaient exprimé leur soutien et leur patience et a déclaré que la société espère bientôt concrétiser cette confiance.

« Notre vision à long terme n’est pas seulement d’être un fournisseur de transport, mais un pilier de fiabilité et de confiance dans la communauté », a-t-il déclaré. « Avec cet engagement à l’esprit, nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons vous accueillir à bord, assurant un voyage qui allie sécurité et service inégalé. »

Pour plus d’informations, visitez www.hullo.com.

Entreprise