Le féroce ouragan Ian déchire la Floride, déchirant des arbres et inondant des maisons | Nouvelles du monde

Les habitants se sont réveillés avec une tempête qui avait explosé en un monstre du jour au lendemain. C’est comme si l’ouragan Ian était conçu pour la destruction, apportant non seulement des vents de 155 mph, mais aussi des ondes de tempête – un mur d’eau semblable à un tsunami – jusqu’à 12 pieds de haut par endroits.

Fort Myers, une ville située sur la rivière Caloosahatchee, a été parmi les plus touchées, à la fois par la Ouragan Ian onde de tempête du golfe du Mexique et inondations d’eau douce à l’intérieur des terres.

Nous logions dans un hôtel juste à l’extérieur de la zone d’impact principale, à huit kilomètres de la côte. Les chambres étaient entièrement réservées avec des résidents évacués qui s’étaient principalement déplacés de la côte vers l’intérieur des terres.

Alors que les vents ont commencé à se lever vers midi, beaucoup d’entre nous ont vu la tempête ensemble dans le hall et le bar de l’hôtel. Nous n’avons pas vu le pire mais de grosses plantes en pot ont été renversées par le vent et un arbre a été déraciné sur le parking.

Des lignes électriques sont tombées lors de vents violents et de pluie après que l'ouragan Ian a touché terre en Floride en tant que tempête de catégorie 4



Quelques heures plus tard, trois personnes sont arrivées à l’hôtel trempées de la tête aux pieds, frissonnantes et portant des gilets de sauvetage. Jennifer Pribanic et ses parents, Debby et John Schaefer, avaient choisi de rester chez eux à Fort Myers, en baissant leurs volets anti-tempête et en fermant les fenêtres. Mais ils ont été pris au dépourvu par la puissance pure de l’eau.

“L’eau entrait par les fissures des portes, et l’eau continuait d’arriver”, a déclaré Jennifer. “En 10 minutes, il est passé de mes chevilles à ma poitrine et la porte qui mène au garage a cassé les gonds. L’eau jaillit, la prochaine chose que vous savez, c’est au-dessus de nos têtes, chaque meuble de la maison flottait.”

Des milliers de personnes en Floride ont reçu l'ordre de quitter leur domicile



Jennifer et ses parents ont été secourus par l’ami d’un voisin avec un bateau.

“Nous flottions, nous essayions de nous tenir debout sur des meubles, l’eau était bien au-dessus de nos têtes”, a-t-elle déclaré. “J’ai vu un bateau et j’ai commencé à crier. Si le bateau n’était pas arrivé, je ne pense pas que nous serions ici.”

Plus de 2,5 millions de personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer, mais beaucoup ont pris la décision calculée de rester chez elles. Ils ont étayé leurs défenses avec des sacs de sable et barricadé leurs fenêtres. Mais peu s’attendaient à une tempête avec la férocité de l’ouragan Ian qui couvrait une si grande superficie.

Ce n’est qu’au lever du jour que l’on verra l’ampleur des dégâts, mais on s’attend à ce que ce soit l’un des ouragans les plus coûteux jamais enregistrés en Floride.

Longtemps après que le vent et l’eau se seront calmés, les gens compteront le coût de cette catastrophe.