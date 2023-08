Le fermier Doug de la Colombie-Britannique choisit son compagnon pour une relation naissante dans une série de télé-réalité

Et maintenant, l’histoire de Doug Groenendijk et Meghan Russell de Chemainus peut être racontée.

Pendant plusieurs mois, ils ont dû garder leur relation secrète jusqu’à la conclusion de la série télé-réalité Farming For Love sur CTV. Ils ne pouvaient évidemment même pas révéler que Groenendijk avait choisi Russell comme son partenaire de vie potentiel parmi les espoirs de rencontres de la série.

Le tournage s’est terminé l’automne dernier, mais cela n’a semblé qu’hier aux téléspectateurs lorsque Groenendijk, maintenant âgé de 26 ans, a annoncé Russell, maintenant âgé de 24 ans, comme son choix et elle a accepté en le choisissant également.

« Cela fait environ sept mois que Meghan est restée secrète », a ri Groenendijk de Greendike Farm sur Mount Sicker Road et sa propre ferme laitière Legend entre Chemainus et Crofton. « Heureusement, elle a déménagé ici il y a quelques mois. »

Une soirée de surveillance au Craig Street Brew Pub à Duncan dimanche soir a mis la finale de la série au premier plan et la réalité de ce qui attend le couple.

Groenendijk a déclaré qu’il y avait environ 50 personnes à la soirée de surveillance collées à la télévision en prévision de la façon dont cela se terminerait.

« Parfois, je suis surpris de ce qui a été montré », a ri Groenendijk. « C’était très amusant de le regarder – tout va bien. »

« Au moment où la finale a été terminée, j’ai rencontré tout le monde en même temps et je suis entré dans leur soirée de surveillance », a noté Russell.

« Nous avons surpris tout le monde là-bas, tous mes amis et ma famille », s’est exclamé Groenendijk.

Groenendijk et Russell ont eu un lien immédiat puisqu’elle est chercheuse laitière au Collège d’agriculture de l’Ontario de l’Université de Guelph et vient d’une ferme familiale dans la vallée de l’Outaouais. Russell était à l’aise pour relever tous les défis requis à la ferme pendant le spectacle.

« J’ai adoré être à la ferme », dit-elle. « Je me suis senti très à l’aise. »

Les parents de Russell ont été encourageants tout au long du processus. Cela semblait être une évidence avec ses antécédents agricoles et son célibat.

« Ce sont eux qui m’ont initialement dit de postuler », a-t-elle déclaré. « Ils nous ont soutenus dès le départ. Ils sont très contents pour moi. C’était intéressant pour eux de voir l’émission diffusée.

Groenendijk a toujours été occupé à la ferme et n’a jamais pensé qu’il finirait par participer à une série télé-réalité pour un match relationnel.

« C’est fou ce que la vie vous réserve », a-t-il concédé. « Vous devez juste saisir chaque opportunité et juste donner ‘er. »

Groenendijk a déclaré qu’il était difficile de laisser tomber les quatre autres dateurs qui se disputaient pour conquérir son cœur.

« Je cherchais simplement quelqu’un qui cadrerait avec mon style de vie et comprendrait ce que c’est que de vivre dans une ferme », a-t-il déclaré. « Elle m’a beaucoup rassuré et soutenu.

« C’est bien de pouvoir se concentrer sur une seule femme maintenant. »

« Je sais à quoi peut ressembler le calendrier », a ajouté Russell. « Je le prends comme ça vient. Je connais les fermes à quoi elles ressemblent. Ça s’est vraiment bien passé. »

Groenendijk a déclaré que les nombreuses qualités merveilleuses de Russell l’avaient conquis.

« Elle est très, très gentille avec tous ceux qui l’entourent. Elle est très courtoise et elle me fait sourire. Elle me rend très heureux.

Depuis l’enregistrement final de l’émission, « il s’est passé beaucoup de choses avec son déménagement ici et son installation sur l’île », a indiqué Groenendijk.

C’était en décembre et Russell a vécu son premier hiver en Colombie-Britannique

« C’est la première fois que je viens ici », a-t-elle souligné. « Je l’aime. Cet hiver a été incroyable. Félicitations à ma famille à la maison pour avoir traversé leur hiver.

Russell a élu domicile à Nanaimo et travaille dans un cabinet vétérinaire pour le moment.

Groenendijk est toujours sur la propriété familiale, mais un endroit à eux pourrait bientôt être à l’horizon pour le couple maintenant que le spectacle est terminé.

Le prochain chapitre de leur relation en développement peut maintenant commencer à se dérouler en temps réel.

Doug Groenendijk et Meghan Russell scellent leur romance naissante avec un baiser dans la finale de la saison 1 de Farming For Love. (Avec l’aimable autorisation de CTV)