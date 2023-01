Le fermier de Love Island Will critiqué par PETA pour « exploitation des animaux » sur TikTok

L’association de défense des droits des ANIMAUX PETA a critiqué un candidat de Love Island affirmant qu’il “exploite” les animaux de sa ferme pour TikTok.

Will Young, 23 ans, du Buckinghamshire, devrait entrer dans la villa lundi pour la nouvelle série ITV de Winter Love Island présentée par Maya Jama.

Vincent Dolman/Shutterstock

Cependant, l’organisation de protection des animaux a déclaré au Sun que le beau gosse devrait avoir honte de publier des danses TikTok avec un agneau de quelques secondes à ses 1,1 million d’abonnés pour un “appât à clic sur les réseaux sociaux”.

La vice-présidente des programmes de PETA, Elisa Allen, a déclaré: «Les femmes veulent un homme qui se soucie des animaux, pas quelqu’un qui les exploite pour leur toison, leur chair ou les appâts à cliquer sur les réseaux sociaux.

“M. Young voudra peut-être considérer que le cholestérol contenu dans la viande et les produits laitiers peut obstruer les artères de tous les organes, pas seulement du cœur – et passer à un régime végétalien s’il veut faire plaisir à son partenaire dans la villa ou plus tard dans sa vie.”

Cela vient après que l’organisation a repartagé des images de Will, qu’il a depuis supprimées de son compte TikTok, où il danse autour d’un mouton en train d’accoucher avant de déplacer l’agneau nouveau-né sur la musique.

En savoir plus sur Love Island COUR DE MAINTIEN Les fans de Love Island supplient les patrons de mettre l’ex de Haris dans la villa comme une bombe ÎLE DIT ! Les fans de Love Island ont tous la même plainte alors que de nouveaux candidats sont révélés

Repartageant le clip de 2020 sur Instagram, l’organisation a écrit : “Ce fermier est un sale type dégoûtant !

« Il danse sur son corps pendant qu’elle accouche ! Ensuite, il force le deuxième bébé à “danser” pour avoir de l’influence sur TikTok.

S’adressant au Financial Times plus tôt cette année, Will a révélé que la vidéo avait déclenché des “menaces de mort” de la part des téléspectateurs.

“C’était juste deux sabots et une tête, sortez-le, le travail est fait”, a-t-il justifié la vidéo dans un riposte contre les ennemis. “Je n’aurais jamais sorti la caméra pour une situation que je ne contrôlais pas.”

Cependant, lorsque le fermier n’est pas occupé à s’occuper de son troupeau, il profite pleinement de son vaste domaine.

La ferme familiale de Will, qui a une valeur estimée à 1,6 M £, possède même un cottage que vous pouvez louer sur Airbnb pour un peu moins de 600 £ pour trois nuits.