Le fentanyl coupe une bande amère à travers Milwaukee

Dans des villes comme Milwaukee, le fentanyl est de plus en plus une crise dans les quartiers fortement noirs et latinos. Elle se répand au sein de communautés déjà sous le poids de la pauvreté, du désinvestissement et des crimes violents, et qui luttent désormais pour contrôler une drogue dont la portée s’accroît chaque année.

Un rapport fédéral publié en juillet a déclaré que les décès par surdose de drogue aux États-Unis – qui sont en grande partie dus au fentanyl – frappent le plus durement les personnes de couleur, les taux chez les jeunes Noirs pendant la pandémie de coronavirus augmentant le plus fortement. Les données du comté de Milwaukee ont montré qu’entre 2020 et 2021, les surdoses mortelles ont augmenté de 6 % chez les Blancs, mais de 55 % chez les Noirs.

En 2021, plus de 500 décès liés à la drogue dans le comté de Milwaukee étaient liés au fentanyl, ont déclaré des responsables, et le nombre de morts cette année devrait être encore plus élevé.

“Malheureusement, cette épidémie affecte très durement les communautés de couleur”, a déclaré Cavalier Johnson, le maire de Milwaukee, dans une interview. “Le nombre de décès liés au fentanyl a continué d’augmenter, tout comme la part des personnes de couleur qui ont succombé à des décès liés au fentanyl.”