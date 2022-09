Le “fentanyl arc-en-ciel” mortel ressemble à des bonbons et pourrait attirer les enfants

Par Sydney Murphy Journaliste de la journée de la santé

La DEA et d’autres responsables de l’application des lois ont saisi du fentanyl et des pilules de fentanyl aux couleurs vives dans 18 États en août. Les drogues confisquées comprennent des pilules, des poudres et des blocs qui ressemblent à de la craie de trottoir.

“Les hommes et les femmes de la DEA travaillent sans relâche pour arrêter le trafic de fentanyl arc-en-ciel et vaincre les cartels de la drogue mexicains qui sont responsables de la grande majorité du fentanyl qui fait l’objet d’un trafic aux États-Unis”, a ajouté Milgram dans une agence de presse. Libération.

“Le fentanyl arc-en-ciel – des pilules et de la poudre de fentanyl disponibles dans une variété de couleurs, de formes et de tailles vives – est un effort délibéré des trafiquants de drogue pour créer une dépendance chez les enfants et les jeunes adultes”, a déclaré Anne Milgram, administratrice de la DEA.

Opioïde synthétique, le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l’héroïne. On pense qu’une dose mortelle de fentanyl ne dépasse pas 2 milligrammes, soit environ 10 à 15 grains de sel de table. Il est impossible de déterminer la quantité de fentanyl concentrée dans une pilule ou une poudre sans effectuer de tests en laboratoire, selon la DEA.

De plus, le fentanyl reste la menace médicamenteuse la plus meurtrière aux États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment que 107 622 Américains ont fait une overdose et sont décédés en 2021, les opioïdes synthétiques comme le fentanyl étant la cause de 66 % de ces décès. L’intoxication médicamenteuse est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans.

Si vous rencontrez une forme quelconque de fentanyl, évitez de la manipuler et appelez immédiatement le 911, a conseillé la DEA.

Plus d’information

La page de sensibilisation au fentanyl de la DEA répertorie les ressources communautaires et parentales supplémentaires.