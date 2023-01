Le fentanyl aide à pousser les décès par surdose à un niveau record à New York

Les décès par surdose ont augmenté alors même que les autorités essayaient de nouvelles tactiques de réduction des méfaits et élargissaient l’utilisation des plus anciennes. La ville distribue, en moyenne, environ 586 kits de naloxone chaque jour, annulant ainsi d’innombrables surdoses. Il a donné des dizaines de milliers de bandelettes de test de fentanyl, permettant aux utilisateurs de découvrir si leurs drogues contiennent de manière inattendue l’ingrédient mortel, qui est plusieurs fois plus fort que l’héroïne. Et à quelques endroits, les utilisateurs peuvent faire tester des échantillons de drogue pour la concentration de fentanyl, ce qui leur permet d’évaluer plus précisément le risque et d’ajuster la quantité à mettre dans une seringue.

Le développement le plus important dans les initiatives anti-surdose concerne les deux sites d’injection supervisée que la ville a autorisés fin 2021, les premiers sites de ce type à être officiellement ouverts aux États-Unis.

Les membres du personnel des sites, dans les quartiers d’East Harlem et de Washington Heights à Manhattan, fournissent des aiguilles et peuvent administrer de la naloxone si nécessaire. Les usagers apportent leurs propres drogues pour fumer, sniffer ou s’injecter assis à un petit bureau bien éclairé que les agents de santé appellent « une cabine de consommation de stupéfiants ».

Le nombre de décès que les sites auraient pu éviter est difficile à mesurer, mais les responsables de la santé ont déclaré qu’à quelque 670 reprises, les employés des sites sont intervenus pour réduire le risque de surdose. Dans certains cas, cela signifiait administrer de la naloxone ou de l’oxygène ou appeler une ambulance pour éviter ce qui autrement aurait été des surdoses dans les appartements, les parcs et ailleurs.