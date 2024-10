Le fediverse se dote de son propre concurrent TikTok appelé Loops

De la même manière que Mastodon propose une version open source et distribuée de X, le fediverse obtient son propre concurrent TikTok. Cette semaine, une application appelée Boucles a commencé à accepter les inscriptions sur sa nouvelle plateforme de partage de vidéos courtes en boucle. Encore à ses débuts, Loops n’est pas encore open source et n’a pas encore terminé son intégration avec ActivityPub, le protocole qui alimente Mastodon, Pixelfed, PeerTube et d’autres applications fédérées.

Cependant, ces deux efforts sont en cours et, une fois terminés, ils permettront à Loops d’ajouter une autre couche d’activité sociale au réseau social ouvert en pleine croissance connu sous le nom de fediverse, qui s’étend désormais au nord de 11,6 millions d’utilisateurs et plus d’un million d’utilisateurs actifs mensuels. (Mastodon représente environ 65 % de cette activité.) La croissance dans cet espace a également encouragé d’autres applications à adopter ActivityPub, comme l’application de magazine social Flipboard et Meta’s Threads. Cette dernière n’est pas encore totalement intégrée mais compte déjà plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Loops, quant à lui, a été développé par Daniel Supernault, qui a également créé le rival fédéré d’Instagram. Alimenté en pixels. En fait, Loops fonctionnera dans le cadre du projet Pixelfed, selon un FAQ sur son site Internet.

En plus de l’avantage éventuel d’être open source et distribué, Loops affirme qu’il ne vendra ni ne fournira de données utilisateur à des annonceurs tiers, n’utilisera pas votre contenu pour former des modèles d’IA ou n’obtiendra les droits sur tout contenu téléchargé sur son service. Au lieu de cela, les utilisateurs accordent uniquement à Loops l’autorisation d’utiliser leur contenu, mais conservent l’entière propriété de leurs contributions, explique le site Web de Loops.

Comme de nombreux projets fédiverses, Loops ne dépend pas du soutien des investisseurs. Pour lever des fonds, Loops cherchera dons des utilisateurs via Patreon, Open Collective et Liberapay. L’entreprise est également en train de finaliser une subvention qui soutiendra le développement de Loops pendant un an.

Destiné aux utilisateurs de 13 ans et plus, Loops vous permettra de suivre d’autres utilisateurs, ainsi que d’aimer, de commenter ou de partager leurs vidéos. Mais en tant que partie du Web fédéré – le Web social ouvert fonctionnant sur ActivityPub – les utilisateurs distants d’autres plates-formes comme Mastodon et Pixelfed pourront également suivre les comptes Loops des utilisateurs, puis visionner les vidéos dans leur flux d’accueil sur ces plates-formes respectives. Ces abonnés à distance pourront également aimer, commenter ou partager des vidéos si leur plateforme le prend en charge.

Les vidéos publiées sur l’application seront conservées pour modération si le téléchargeur a un faible score de confiance, mais les utilisateurs de confiance pourront ignorer la file d’attente et publier immédiatement. Le score de confiance est également utilisé pour masquer les commentaires problématiques sur les publications et appliquer des avertissements de contenu, Supernault remarques.

D’autres fonctionnalités, comme le partage de profil ou la possibilité pour les utilisateurs de Loops de suivre en retour les utilisateurs de Mastodon et Pixelfed, doivent encore « être annoncées », note le site.

Bien que les inscriptions pour Loops soient désormais ouvertes après un compte à rebours d’un mois, les testeurs intéressés recevront un e-mail lorsqu’il sera possible de commencer à utiliser la nouvelle application. (Cela pourrait prendre un jour ou deux, Supernault diten raison de la limitation du débit.)

Selon à Supernault, un APK à chargement latéral sera mis à la disposition des utilisateurs d’Android, et une application iOS arrivera initialement sur le service de test TestFlight d’Apple une fois approuvée. Une interface Web ne sera pas une priorité immédiate mais ça viendra plus tard.

Actuellement, le fondateur est également demander pour les commentaires de la communauté sur des choses comme les conditions générales et la politique de confidentialité de Loops et recherche des modérateurs.