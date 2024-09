Le Fearless Fund met fin à son programme pour les femmes noires et règle son procès pour discrimination

Fearless Fund, une société de capital-risque qui investit dans les femmes entrepreneures de couleur, a réglé un procès pour discrimination concernant un programme de subventions spécifiquement destiné aux femmes noires.

La plainte déposée par l’Alliance américaine pour l’égalité des droits (AAER) affirmait que le concours de subventions Fearless Strivers du fonds, ouvert « uniquement aux femmes noires », était discriminatoire.

Le programme de subventions était arrivé à son terme lorsque le procès a commencé en 2023, selon un article en ligne du fondateur du Fearless Fund, Arian Simone, et le fonds a déclaré qu’il était motivé pour éviter une décision de justice afin de ne pas conduire à une décision de la Cour suprême qui pourrait mettre fin au financement des minorités à l’échelle nationale.

Le Fearless Fund a déclaré qu’il continuerait à se concentrer sur « l’aide aux entrepreneurs sous-financés qui ont été mal servis par les marchés financiers traditionnels pendant bien trop longtemps ». Dans un communiqué sur le règlement, il a annoncé la création d’un nouveau fonds de dette de 200 millions de dollars avec pour objectif de prêter à plus de 3 000 fondateurs sous-financés.

Arian Simone (à gauche) présente le Fearless Strivers New Orleans Grant sur scène lors du Festival de la Culture Essence 2022 au Centre de congrès Ernest N. Morial le 1er juillet 2022 à la Nouvelle-Orléans. Par Griffin/Getty Images

Les représentantes des partenaires du Fearless Fund, Simone et Ayana Parson, ont déclaré aux journalistes en août 2023 que le fonds avait été créé pour combler le large déficit de financement en capital-risque pour les entreprises dirigées par des femmes de couleur « qui sont confrontées à de nombreux obstacles pour obtenir du soutien et des investissements pour leurs entreprises ».

Le concours de subventions Fearless Strivers a été créé spécifiquement pour les femmes noires, car les entreprises détenues par des femmes noires reçoivent moins de 1 % du financement en capital-risque, selon l’organisation.

L’AAER a qualifié le programme de subventions de « source de division et illégal » et a affirmé qu’il « a encouragé le Fearless Fund à ouvrir son concours de subventions aux femmes hispaniques, asiatiques, amérindiennes et blanches, mais Fearless a décidé à la place d’y mettre fin complètement ».

Les entreprises fondées par des femmes blanches remportent 64 % des « investissements dans la diversité » en termes de nombre de transactions, tandis que les entreprises détenues par des femmes de couleur n’en remportent que 10 %, selon une analyse des données Crunchbase réalisée par la société de capital-risque BBG Ventures.

Les partenaires du Fearless Fund défendent depuis longtemps leur travail, citant la faible représentation des femmes de couleur parmi les bénéficiaires de capital-risque et les preuves de préjugés raciaux dans les décisions d’investissement des répartiteurs d’actifs.

« Dès le dépôt de la plainte, je me suis engagée à rester ferme dans l’aide et l’autonomisation des femmes entrepreneures de couleur dans le besoin. Je maintiens cette promesse aujourd’hui et, en fait, mon engagement reste plus fort que jamais », peut-on lire dans une déclaration de la cofondatrice de l’organisation, Arian Simone. « Notre mission globale reste axée sur l’aide et l’autonomisation des entrepreneurs qui ont été historiquement négligés sur le marché du capital-risque. »

Le fondateur de l’AAER, Edward Blum, dirige également les étudiants pour des admissions équitables, le groupe qui a lancé l’affaire contre la discrimination positive qui a atteint la Cour suprême et a gagné le procès, établissant de nouvelles limites à l’utilisation de politiques fondées sur la race dans les admissions à l’université.

Le groupe conservateur a affirmé que la discrimination positive, mise en œuvre pour remédier aux inégalités raciales dans l’accès à l’enseignement supérieur, violait la clause de protection égale du 14e amendement.

Abby Cruz et Sabina Ghebremedhin d’ABC News ont contribué à ce reportage.