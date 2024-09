Le Fearless Fund met fin à son programme de subventions pour les femmes noires pour régler un procès

Dans le cadre d’un règlement juridique découlant d’un procès intenté par la droite, le Fearless Fund, un groupe d’investissement destiné aux femmes de couleur, a accepté de mettre fin à son programme de subventions pour les femmes noires.

La nouvelle, annoncée mercredi, empêche ce procès en particulier d’arriver jusqu’à la Cour suprême, où la majorité conservatrice aurait pu l’utiliser pour réduire le financement basé sur la race – c’est ce qu’a déclaré l’avocat des droits civiques Ben Crump à l’Associated Press. Et Arian Simone, qui dirige le fonds, a déclaré que l’organisation avait l’intention de continuer à aider les « entrepreneurs sous-financés ».

Arian Simone au Essence Festival of Culture à la Nouvelle-Orléans en juillet. Dossier Josh Brasted / FilmMagic

Mais pour l’instant, l’accord doit être considéré comme une victoire pour les conservateurs qui ont attaqué les programmes conçus pour aider les Noirs américains et d’autres personnes de couleur. Le procès contre le Fearless Fund a été mené par le groupe de l’activiste conservateur Edward Blum, le même groupe dont le procès a abouti à l’interdiction par la Cour suprême des politiques d’admission à l’université tenant compte de la race (et nous commençons déjà à voir les impacts négatifs de cette décision). Comme l’explique Slate, Blum semble vouloir « écraser la justice raciale » aux États-Unis via le système judiciaire.

Pendant des décennies, les conservateurs noirs comme Clarence Thomas, Shelby Steele et Larry Elder ont a prêché sur la nécessité pour les Noirs de s’en sortir par leurs propres moyens. Et pourtant, le Fearless Fund a été conçu pour faire exactement cela. Aujourd’hui, ses moyens financiers ont été réduits par des avocats de droite parce qu’il s’engageait dans le capitalisme et l’élévation intracommunautaire que les conservateurs ont exhorté les Noirs à adopter depuis des décennies.

La dernière victoire de Blum a donc montré que tous ces livres et éditoriaux écrits par des conservateurs noirs au fil des ans a insisté Leur mouvement prône la responsabilité personnelle face aux prétendues aides gouvernementales — et ne sert pas à grand chose de plus qu’à allumer des feux.