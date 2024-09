Le Fearless Fund abandonne son programme de subventions pour les femmes noires propriétaires d’entreprises dans le cadre d’un règlement judiciaire

NEW YORK — Une société de capital-risque a fermé un concours de subventions pour les femmes noires propriétaires d’entreprises dans le cadre d’un accord de règlement avec un groupe conservateur qui avait déposé une plainte alléguant que le programme était discriminatoire, ont annoncé les deux parties mercredi.

Le règlement est venu deux mois après qu’une cour d’appel fédérale américaine a ordonné au Fearless Fund, basé à Atlanta, de suspendre le concours de subventions Strivers, qui a versé 20 000 dollars à des entreprises détenues majoritairement par des femmes noires. Dans une décision à deux contre une, la cour d’appel a statué que l’Alliance américaine pour l’égalité des droits, dirigée par l’activiste conservateur Ed Blum, avait de fortes chances de l’emporter dans son procès affirmant que le programme discriminait illégalement sur la base de la race.

Le procès contre le Fearless Fund, la société basée à Atlanta qui a aidé à développer des entreprises populaires comme le détaillant de produits de beauté Thirteen Lune et la chaîne de restaurants Slutty Vegan, a été surveillé de près comme un indicateur de la croissance Bataille juridique menée par des groupes conservateurs contre les programmes de diversité des entreprises.

Renforcé par le Affaire devant la Cour suprême qui a mis fin à la discrimination positive Dans les admissions à l’université, les conservateurs ont ciblé des dizaines d’entreprises et d’institutions gouvernementales et ont contesté un large éventail de programmes et de politiques favorisant la diversité, l’équité et l’inclusion, connues sous le nom de DEI.

Dans une déclaration, Blum, qui a également porté l’affaire ayant abouti à la décision de discrimination positive, a réitéré son point de vue selon lequel « les programmes exclusifs à la race comme celui promu par le Fearless Fund sont source de division et illégaux ».

Dans un communiqué, Arian Simone, PDG et cofondatrice du Fearless Fund, a déclaré qu’elle était heureuse de mettre le procès derrière elle et de poursuivre la mission de l’entreprise qui consiste à « aider et autonomiser les femmes entrepreneures de couleur dans le besoin ».

Jusqu’à présent, aucun des procès anti-DEI n’a abouti à une décision créant un précédent au niveau de la décision de la Cour suprême sur la discrimination positive. Ben Crump, un avocat des droits civiques qui représentait le Fearless Fund, a déclaré que le règlement a permis de mettre fin au procès sans créer un tel précédent.

« En évitant stratégiquement une décision de la Cour suprême qui aurait pu éliminer le financement basé sur la race, nous avons protégé des opportunités vitales pour l’ensemble de la communauté noire et brune », a déclaré Crump dans un communiqué.

Cependant, un nombre croissant d’entreprises — plus récemment, y compris Lowe’s et John Deere — ont modifié ou abandonné les programmes DEI au milieu de l’assaut des poursuites judiciaires et de la pression des militants conservateurs.

Dans un communiqué, Blum a déclaré : « Il faut espérer que les programmes exclusifs à certaines ethnies, comme celui proposé par le Fearless Fund, seront supprimés et ouverts à tous, quelle que soit leur origine ethnique. » Blum a ajouté qu’il avait encouragé le Fearless Fund à ouvrir le concours de bourses Strivers aux femmes d’autres ethnies plutôt que de le fermer. D’autres entreprises, dont plusieurs cabinets d’avocats poursuivis par Blum, ont modifié les bourses ou les bourses pour les ouvrir à toutes les ethnies.

Alphonso David, président et directeur général du Global Black Economic Forum et conseiller du Fearless Fund, a rétorqué dans une interview à l’Associated Press que le « Fearless Fund n’allait pas permettre à Ed Blum de lui dicter la manière de gérer son entreprise ». David a déclaré que la subvention Strivers n’était qu’une petite partie des opérations du Fearless Fund et qu’elle devait déjà être supprimée. Il a ajouté que l’accord « est très limité » et n’affectera pas les investissements ou les autres activités de la société de capital-risque.

Le Strivers Grant Fund était l’un des nombreux programmes gérés par la branche fondatrice du Fearless Fund, qui a été fondé avec le soutien d’investisseurs, dont JPMorgan Chase & Co. et Mastercard, pour remédier à la grande disparité raciale dans le financement des entreprises détenues par des femmes de couleur. Dans sa déclaration de mercredi, Simone a annoncé un nouveau fonds d’emprunt de 200 millions de dollars qui offrira des prêts compris entre 5 000 et 250 000 dollars aux « fondateurs sous-financés ».

David Glasgow, directeur exécutif du Meltzer Center for Diversity, Inclusion, and Belonging de la faculté de droit de l’université de New York, a déclaré que la décision de régler le procès n’était pas surprenante car « le pari que vous faites dans des cas comme celui-ci est que si vous continuez à vous battre, vous obtiendrez davantage de décisions défavorables qui ont le potentiel de causer des dommages plus importants. »

« Les gens voient certainement ce qui est écrit sur le mur sur la façon dont la super majorité conservatrice de six juges de la Cour suprême statuerait dans les affaires liées au DEI », a déclaré Glasgow.

L’affaire du Fearless Fund et d’autres procès ont révélé de profondes divisions au sein du système judiciaire du pays sur la question de la DEI.

Deux juges, nommés par l’ancien président Donald Trump à la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit à Miami, se sont rangés du côté de l’argument de Blum selon lequel le programme de subventions viole article 1981 de la loi sur les droits civiques de 1866qui interdit toute discrimination fondée sur la race lors de l’exécution des contrats. La loi de l’époque de la Reconstruction était à l’origine destinée à protéger les personnes autrefois réduites en esclavage de l’exclusion économique, mais les militants anti-affirmative action l’ont utilisée pour contester les programmes destinés à bénéficier aux entreprises appartenant à des minorités.

Dans une opinion très dissidente, le juge Robin Rosenbaum, nommé par l’ancien président Barack Obama, a déclaré qu’aucun des plaignants anonymes représentés par Blum n’avait démontré qu’ils avaient une réelle intention de demander les subventions et a comparé leurs allégations de préjudice à celles de joueurs de football essayant de gagner en « s’effondrant sur le terrain, en simulant une blessure ».

_____

La couverture de l’Associated Press sur les femmes dans le monde du travail et sur les gouvernements d’État bénéficie du soutien financier de Pivotal Ventures. L’AP est seule responsable de tout le contenu. normes pour travailler avec des organisations philanthropiques, une liste de supporters et de zones de couverture financées à AP.org.