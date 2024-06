Le FC Porto envisage de recruter à nouveau la star d’Arsenal en difficulté

Fabio Vieira a eu du mal à atteindre le niveau requis pour jouer régulièrement pour Arsenal, ce qui a affecté son temps de jeu avec le club.

Après une solide saison avec le FC Porto, le milieu de terrain rejoint les Emirats en 2022.

Lors de la saison 2022/2023, Vieira n’a pas bien performé et les fans d’Arsenal ont été compréhensifs, considérant qu’il s’agissait de sa première campagne avec l’équipe.

Cependant, la saison dernière, il n’a pas non plus réussi à faire bonne impression, car des blessures et une mauvaise forme ont conduit Mikel Arteta à le mettre fréquemment à l’écart.

Arsenal prévoit de recruter plusieurs autres milieux de terrain lors de la prochaine fenêtre de transfert, ce qui rend peu probable qu’ils trouvent de la place pour Vieira.

En conséquence, le club est probablement prêt à réduire ses pertes et à lui permettre de partir.

Un Bola révèle que le FC Porto cherche à le recruter pour l’aider à relancer sa carrière.

Ils ont observé ses difficultés aux Emirats et sont prêts à le réintégrer dans leur équipe.

Juste l’opinion d’Arsenal

Vieira était une recrue passionnante pour nous et nous attendions beaucoup du milieu de terrain offensif.

Cependant, il n’a tout simplement pas réussi à tirer le meilleur parti de son séjour aux Emirats et nous devons lui permettre de partir.

