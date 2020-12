Hyderabad FC a annoncé lundi la signature de Roland Alberg, 30 ans, prêté par l’équipe néerlandaise Roda JC Kerkrade. Le milieu de terrain offensif né aux Pays-Bas, qui a accepté un accord jusqu’à la fin de la saison, deviendra officiellement le septième joueur étranger de l’équipe une fois le transfert de prêt terminé, lorsque la fenêtre de transfert de janvier ouvrira vendredi.

« J’ai joué dans de nombreuses équipes, dans différents pays du monde. Mais Hyderabad FC sera le premier club d’Asie pour moi et j’ai hâte de commencer », a déclaré Alberg, après avoir accepté de passer au club. Super Ligue indienne.

Alberg a l’expérience de jouer professionnellement dans les meilleurs vols pour Panionios en Grèce, Elazigspor Kulubü en Turquie, CSKA Sofia en Bulgarie et Philadelphia Union aux États-Unis en plus de longs séjours dans l’Eredivisie, la ligue de football de haut vol aux Pays-Bas, avec Excelsior et ADO Den Haag.

Diplômé de l’académie AZ Alkmaar, l’ancien Dutch Youth International a passé la dernière saison avec Roda JC en deuxième division de la Ligue néerlandaise qu’il a rejoint en 2019.

Alberg a été un habitué de Roda JC lors de la saison 2020-21, enregistrant huit buts et une passe décisive en 15 apparitions dans l’Eerste Divisie. « Notre pré-saison aux Pays-Bas a commencé en juillet et la saison en août. Je n’ai raté que quelques matchs de la saison et j’ai disputé mon dernier match le 20 décembre. 30 ans.

Le Hyderabad FC occupe actuellement la huitième place du tableau des 11 équipes. Ils ont neuf points en sept matchs et ont perdu leurs deux derniers matchs contre le Mumbai City FC et le Kerala Blasters.

Alors qu’Hyderabad avait commencé la saison avec deux draps propres consécutifs, ils ont divulgué un certain nombre de buts lors des trois derniers matchs, ce qui est une grande inquiétude pour l’équipe.

L’autre inquiétude est le manque de flair d’attaque à l’avant. Aridane Santana a eu du mal à faire de bonnes livraisons dans la boîte à plusieurs reprises. Alors qu’Hyderabad a un bon rythme sur les ailes, il lui manque quelqu’un dans le rôle de n ° 10.

Alors que Fran Sandaza se remettait de la blessure qu’il avait subie avant la saison et faisait ses débuts dans l’ISL contre les Kerala Blasters dimanche, Hyderabad a fait appel à Alberg pour l’aider sur le front offensif.

Le Hyderabad FC disputera son huitième match de la saison le 30 décembre contre le FC Goa.