Le FC Hyderabad cherche à obtenir une finition parmi les quatre premiers, le bouclier des vainqueurs de l’ATK Mohun Bagan Eye League

Invaincu lors de ses 10 derniers matchs, Hyderabad FC cherchera à maintenir l’élan et à se rapprocher d’un point de barrage en cas de conflit avec ATK Mohun Bagan dans le Super Ligue indienne, ici lundi.

Dans une saison où l’on n’attendait pas grand-chose de leur part, le Hyderabad FC est devenu le package surprise de la ligue cette saison.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Placé troisième, le Hyderabad FC cherche à se qualifier pour les éliminatoires pour la première fois. Ils n’ont pas subi de défaite depuis le début de l’année et sont invaincus en 10 matchs.

S’ils évitent une défaite lors du prochain match, les Nizams se rapprocheront non seulement des quatre premiers, mais obtiendront également la deuxième meilleure descente sans défaite de l’histoire de l’ISL – à leur deuxième saison seulement.

Ceux-ci seront parmi les nombreux facteurs de motivation pour eux alors qu’ils affronteront les dirigeants de l’ATK Mohun Bagan dans un affrontement décisif au stade Tilak Maidan.

Alors que les HFC ont été sous une forme scintillante, leurs adversaires profitent également d’une tache violette, remportant cinq matches au trot qui ont vu les Mariners détrôner le Mumbai City FC pour remporter la première place. Ils ont marqué 13 buts lors de leurs cinq derniers matchs tout en concédant cinq fois.

Malgré la qualification pour les séries éliminatoires, Bagan sera également désespéré de gagner autant qu’Hyderabad. Une victoire leur confirmera le bouclier des gagnants de la Ligue et une place en Ligue des champions de l’AFC, ce qui en fera un match nul à savourer.

L’entraîneur d’Hyderabad, Manuel Marquez, a déclaré qu’affronter les Mariners à ce stade serait un défi passionnant pour son équipe.

«Nous jouons contre l’équipe la plus forte de la ligue», a-t-il déclaré.

«ATKMB est dans la meilleure forme de la ligue. Ils ont une équipe très compacte et ont de très bons joueurs pour le style qu’Antonio Habas veut jouer en ce moment. Avec Lenny (Rodrigues) et Marcelinho, l’équipe est plus décisive », a-t-il ajouté.

Le HFC affrontera non seulement la défense la plus forte de la ligue, mais aura également une grande tâche en main pour arrêter le talisman de Bagan et le meilleur buteur de la ligue à Roy Krishna. Le Fidjien a contribué au total à 18 buts et a marqué en six matchs consécutifs.

«Pour moi, il est le meilleur attaquant de la ligue», a déclaré Marquez.

«Il peut marquer de multiples façons, il n’est pas grand mais il est intelligent. Il est rapide et sait à quel moment il doit courir. C’est un avant-centre complet », a-t-il ajouté.

La seconde mi-temps pourrait déterminer l’issue du match, les deux équipes se révélant plus efficaces après la pause. Les Mariners ont marqué 21 de leurs 26 buts en seconde période – ce qui est le plus élevé de la ligue.

Hyderabad affiche le deuxième meilleur total, marquant 20 de ses 25 buts en seconde période. L’entraîneur de Bagan, Antonio Habas, a été parmi les nombreux impressionnés par la forme d’Hyderabad cette saison.

«Hyderabad a connu une bonne saison et nous devons être confiants contre eux. Ils ont un bon équilibre entre leur attaque et leur défense », a déclaré Habas.

«Ils ont surpris tout le monde dans la compétition cette saison», a-t-il ajouté.