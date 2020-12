Champion à deux reprises Chennaiyin FC chercheraient à enregistrer seulement leur deuxième victoire de la saison lorsqu’ils remporteront FC Goa dans un Super Ligue indienne (ISL) Match 2020-21 au stade Fatorda samedi. Le CFC a fait match nul deux et en a perdu deux depuis sa victoire 2-1 sur le Jamshedpur FC lors de la soirée d’ouverture. Chennaiyin occupe actuellement la huitième place avec cinq points après cinq sorties, tandis que le FC Goa occupe la sixième place avec six points en autant de matches.

Bien que le FC Goa ait un meilleur bilan en tête-à-tête, remportant neuf des 17 matchs entre les deux équipes de l’ISL et en perdant sept, le CFC s’inspirera de ses performances contre l’équipe de Goa la saison dernière, en particulier la demi-finale 4-1. – victoire finale aller à domicile à Chennai. Le CFC serait dopé par le retour du défenseur central bosniaque Enes Sipovic, qui a raté le match nul et vierge contre NorthEast United. Et samedi prochain, Enes et son partenaire défensif brésilien Eli Sabia devront être à leur meilleur contre une attaque de Goa qui se vante d’Igor Angulo, qui compte six buts à son actif.

L’entraîneur-chef du CFC Csabo Laszlo, lors de son point de presse d’avant-match, a déclaré qu’il espérait que l’attaquant portugais Isma sera de retour la semaine prochaine à l’entraînement, après s’être également blessé contre Mumbai City. Il a également souligné l’importance de marquer et de rester concentré. « Nous voulons utiliser nos forces. Nous devons marquer des buts. Nous ne devons pas être agressifs mais concentrés lorsque nous avons des chances de marquer. Nous devons également être organisés et arrêter Goa et nous pouvons mener l’équipe vers une victoire », a ajouté Laszlo. .

Pour le FC Goa, l’Espagnol Angulo a été meurtrier au début, mais la défense a laissé beaucoup à désirer, en particulier dans les situations de coup d’arrêt. L’équipe a concédé six buts en autant de matchs, dont cinq sur coups de pied arrêtés, et elle doit resserrer sa défense.

« Notre objectif est de gagner. Mais parfois on fait match nul et on perd, peut-être à cause d’un penalty », a déclaré Juan Ferrando, entraîneur du FC Goa. Son équipe a concédé des pénalités tardives à deux reprises et l’Espagnol a exprimé son mécontentement face à leur tendance à donner des buts mous. « Il faut aussi penser aux espaces quand on perd le ballon et encaisser le penalty. On n’est pas content de concéder des pénalités tardives. Il faut penser à ce qui s’est passé avant le penalty », a-t-il ajouté.

Le match CFC-FC Goa s’annonce rapide et festif, compte tenu de la manière dont les deux équipes jouent.