Le FC Goa termine sa campagne avec un match nul 2-2 contre le Bengaluru FC

Les champions du FC Goa (FCG) ont terminé leur campagne de la Coupe Durand 2022 avec un match nul 2-2 contre le Bengaluru FC (BFC) dirigé par Sunil Chhetri dans une rencontre du Groupe A au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK), ici mardi.

Les Gaurs sont revenus par derrière en seconde période pour partager le butin avec Phrangki Buam et Lesly Rebello marquant pour annuler les buts de Sunil Chhetri et N Siva Sakthi en première mi-temps.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Les Bleus ont dominé le match dès le début et ont eu la majorité de la possession en première mi-temps. Ils n’ont laissé aucune chance aux Gaurs de s’installer dans le match. Ils créaient des ouvertures dans la moitié de Gaur et mettaient la pression sur les jeunes.

Le premier but est venu à la 24e minute sur un coup franc, après une faute sur Rohit Kumar juste à l’extérieur de la surface. Sunil Chhetri en a délicieusement enroulé un dans le coin supérieur droit pour donner à BFC une avance méritée. C’était le troisième but du talisman du tournoi.

Le BFC continuait de dominer au milieu avec notamment Bruno Ramires qui fournissait des ballons précis aux ailiers Udanta Singh et Namgyal Bhutia. La paire était toujours prête à courir dans les espaces ouverts laissés par la défense de Goa.

A LIRE AUSSI | Transfer News: Manchester United signe l’attaquant brésilien Antony de l’Ajax

Une de ces balles de Bruno a trouvé Udanta qui l’a dirigé à travers la surface de réparation de six mètres pour que N Siva Sakthi marque son deuxième du tournoi et double l’avance de BFC.

Le BFC a commencé la seconde mi-temps avec brio mais le FCG a montré plus de vigueur et d’envie de revenir dans le match. Ils ont commencé à appuyer plus haut sur le terrain et ont commencé à créer plus d’occasions. Le milieu de terrain et la défense du BFC ont été mis sous pression et le premier but est venu d’une erreur de leur part.

Une tête faible au gardien par Rohit Kumar a été braconnée par Buam, qui a arrondi le gardien Amrit Gope, pour terminer avec une facilité consommée.

Goa avait le moral et a commencé à avoir des attaques encore plus significatives. Le deuxième but est venu à la 63e minute d’une course éclair de Vasim Inamdar, qui a poussé le ballon en avant pour que le capitaine Lesley Rebello termine entre les jambes du gardien.

Les Gaurs ont terminé leur campagne de Coupe Durand avec quatre points tandis que Bengaluru a sept points en trois matchs. Le Bengaluru FC affrontera le Mohammedan SC le 2 septembre pour désigner les vainqueurs du groupe A.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici