Le FC GOA signe Noah Sadaoui, un international marocain, pour la saison 2022-23

Le FC Goa a signé l’international marocain Noah Sadaoui pour un contrat de deux ans qui le maintient au club jusqu’à la fin de la saison 2023-24, a confirmé mardi le club.

“Je suis ravi d’entamer la prochaine phase de ma carrière avec le FC Goa. Le Club n’est pas nouveau pour moi, nous nous parlons depuis près de deux ans maintenant, et j’ai utilisé ce temps pour les suivre et leurs performances en Super League indienne, en Coupe Durand, etc. “, a déclaré Sadaoui. à fcgoa.in après la signature du contrat.

“J’ai également reçu des offres de clubs d’autres pays, mais lorsque l’entraîneur lui-même a discuté avec moi et m’a clairement fait comprendre qu’il croyait en mes capacités, cela m’a donné la confiance nécessaire pour décider de les rejoindre”, a-t-il poursuivi. ajoutée.

Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a également partagé ses réflexions sur le joueur. « Noah est un autre produit du vaste travail de repérage que nous effectuons au fil des ans. C’est quelqu’un qui nous intéressait beaucoup il y a quelques années et qui a toujours maintenu cet intérêt. Cette année, lorsque l’opportunité s’est présentée, nous avons tout fait pour nous assurer de l’avoir à bord », a-t-il déclaré.

Noah Sadaoui est la quatrième recrue étrangère du club pour la saison 2022-23, après Alvaro Vazquez, Fares Arnaout et Iker Guarrotxena.

Sadaoui a jusqu’à présent fait quatre apparitions pour l’équipe nationale marocaine, en commençant à la fois en demi-finale et en finale du Championnat d’Afrique des Nations 2020, aidant le Maroc à remporter la couronne.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.