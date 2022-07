Le FC Goa signe le défenseur Marc Valiente jusqu’à l’été 2023

Le FC Goa a finalisé la signature du défenseur Marc Valiente, a confirmé le club dans un communiqué mercredi.

Après avoir signé un contrat d’un an avec les Gaurs, l’Espagnol les représentera jusqu’à l’été 2023.

S’adressant à fcgoa.in après l’achèvement des formalités, Valiente a déclaré : « Je suis vraiment ravi de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière. C’est l’occasion pour moi de vivre de nouvelles expériences.

“Carlos (Pena) a été la plus grande influence dans ma décision. Il m’a tout dit sur son projet d’entraîneur-chef et aussi sur le club. J’ai aussi eu quelques conversations avec Alvaro (Vazquez), ayant partagé le vestiaire avec les deux dans le passé. C’était réconfortant de l’avoir dans mon équipe car c’est un joueur et une personne incroyable.

« Je pense que nous devons être ambitieux et notre objectif est d’être au sommet. Et je crois que nous avons l’équipe pour l’être. J’ai suivi le style de football du FC Goa et je l’adore. Pour jouer ce genre de football offensif, un défenseur doit être concentré tout le temps, prêt pour une contre-attaque. J’adore jouer à ce style de football.”

Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a également partagé ses réflexions sur le joueur.

“Marc est un joueur de grande qualité qui arrive avec une expérience de jeu significative à un très haut niveau tout au long de sa carrière. Il correspond parfaitement à notre style de football. Il est extrêmement bon avec le ballon et construit à partir de l’arrière et dans notre style de jeu, c’est une exigence fondamentale des défenseurs centraux.

Né à Barcelone, Marc Valiente a fait ses premiers pas dans le football au FC Barcelone. Il a passé plus de huit ans dans leur célèbre académie “La Masia”, en tant que capitaine de club pour la plupart de ses équipes de jeunes.

Au cours de ce passage, il a joué aux côtés de Lionel Messi, Andres Iniesta, Thiago Motta, Giovanni van Bronckhorst, Victor Valdes, Sergio Busquets, Pedro et l’entraîneur-chef du FC Goa Carlos Pena, entre autres.

Le joueur de 35 ans est également un ancien international junior espagnol, ayant remporté l’UEFA U19 EURO en 2006 avec son pays.

