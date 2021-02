Le FC Goa se prépare en peu de temps pour la Ligue féminine de la GFA

Le FC Goa donnera le coup d’envoi de la Ligue féminine de la GFA (Goa Football Association) le 28 février lorsqu’il affrontera le Futebol Club YFA à Navelim à 8h15, mais ils ont eu très moins de temps en main pour préparer l’équipe pour la ligue à 5 équipes. . La Ligue féminine GFA commence le 28 février et se termine le 31e match avec la participation de Goa United Sports Academy, du Sirvodem Sports Club et du Compassion Football Club, en plus des deux équipes qui jouent le premier match de la ligue. Le FC Goa a annoncé son effectif de 24 membres le 16 février et le 25 février, les filles s’entraînaient sous les entraîneurs du FC Goa depuis trois semaines.

Après plus d’un an d’inactivité en raison de la pandémie et du temps de jeu extrêmement court dans le football féminin, ces filles n’ont pas eu de compétition depuis longtemps. Et c’est quelque chose que le directeur technique du FC Goa Derrick Pereira et l’équipe féminine et l’entraîneur des autres équipes de jeunes Sugitesh Mandrekar ont souligné, tout en appelant à une meilleure structure en place pour les filles.

«Nous travaillons avec les filles et l’une des raisons pour lesquelles Sugitesh (Manjrekar) est l’entraîneur est qu’il a travaillé dans l’équipe précédente. Nous regardons les filles pour savoir quels sont les domaines à améliorer, mais le temps ne suffit pas, mais nous cherchons définitivement à jouer le style du FC Goa. La dernière fois que nous avons participé à la ligue, la situation était similaire car nous étions en retard. Nous avons eu des filles excitantes la dernière fois et nous avons travaillé avec ce jeune groupe et avons presque remporté la ligue. Nous espérons répéter la même performance. Voyons voir. Le niveau de toutes les équipes est au même niveau, mais nous devons attendre de voir comment nos filles se forment », a déclaré Derrick dans une conversation exclusive avec News18.com.

«Nous allons essayer de mettre en œuvre notre style, mais pour obtenir des résultats, nous devons faire des changements ici et là et travailler à la force des filles. Mais partout où c’est possible, nous essaierons de faire en sorte que nos filles tiennent le ballon et jouent. Chaque fois que ce n’est pas le cas, nous travaillerons en fonction de la situation », a-t-il ajouté.

Sugitesh, tout en parlant avec News18.com, a également soulagé le manque de temps de jeu pour les footballeuses et a déclaré que le professionnalisme n’était pas encore arrivé dans le football féminin. «Les filles n’ont pas joué depuis si longtemps. Football féminin en Inde et à Goa, il n’y a pas beaucoup de match de compétition. L’ensemble des éliminatoires et le tour final dure environ deux mois et le reste des 10 mois, ils n’ont pas de football. Nous n’avons pas assez de structure pour les filles. Nous n’obtenons que des filles directement au niveau senior pour le moment et vous ne pouvez pas trop les développer techniquement. Nous essayons d’améliorer leurs capacités techniques. Nous aurions pu faire beaucoup mieux si ces filles étaient arrivées plus jeunes. Maintenant qu’ils ont 18-19 ans, c’est beaucoup de travail pour leur développer des technicités. Même l’aspect mental de celui-ci. Le football pour les femmes en ce moment, elles ne peuvent pas en dépendre. C’est amateur pour le moment, le professionnalisme est encore à venir », a-t-il déclaré.

APPELS À STRUCTURE

Derrick a déclaré que comme le football masculin, les footballeuses doivent également avoir une saison plus longue. Il a également appelé à la création de ligues régulières de jeunes pour les filles afin qu’elles deviennent des footballeuses techniques dès leur plus jeune âge.

«Nous devons mettre en place un plan ou une structure appropriée pendant plus longtemps. Peu de matches ne suffisent pas à les développer chez des footballeurs de haut niveau. En tant qu’enfants, j’ai vu des joueurs comme Yolanda (D’Souza), Juliana (Colaco), Succorinha (Pereira) et feu Rekha et ils étaient alors champions nationaux. La qualité qu’ils avaient, ils étaient bien en avance sur le lot actuel. Pour atteindre leur niveau, nous devrions avoir une structure appropriée et une saison plus longue », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaitait voir toutes ces sociétés et équipes masculines de la Goa Pro League se lancer dans le football féminin.

Derrick a ajouté que toutes les associations étatiques doivent assumer la responsabilité de mettre en place une structure appropriée pour le football féminin. Il a admis que la planification dans le scénario actuel était exagérée mais espérait que ce ne serait pas le cas dans les années à venir. Derrick a également appelé la Fédération indienne de football (AIFF) à une saison plus longue de la Ligue indienne des femmes (IWL) et pas seulement à une liaison pendant moins d’un mois.

«La compétition est très importante pour le développement et elle doit être compétitive, pas seulement une ou deux équipes qui dominent. Si les gens ont le temps de préparer les équipes, il peut y avoir une ligue très compétitive et cela nous aidera à développer notre niveau.

Derrick a partagé que lors de la mise en place de l’équipe féminine avant la prochaine Ligue féminine de la GFA, il y avait définitivement cette question dans l’air que « et après ce tournoi? » Il a dit qu’une fois que la situation s’améliorera, le FC Goa aura un plan d’entraînement approprié pour les filles. Étant donné que le FC Goa a déjà une ligue de base pour les filles, ils prévoient d’avoir un centre d’excellence tout comme les garçons.

«Nous allons certainement pousser la GFA et l’AIFF à mettre en place une structure appropriée pour le football féminin. De notre côté, nous y travaillerons. Tout d’abord, notre plan est d’avoir cette équipe et de montrer le chemin vers les plus jeunes. Si nous poussons l’association à avoir une structure appropriée, il y aura certainement une voie pour le football féminin.

Sugitesh a expliqué sa vision du développement du football féminin au FC Goa, affirmant que le match était mis à l’écart en Inde et à Goa depuis trop longtemps. Il a dit qu’il devait y avoir une disposition permettant aux filles de venir s’entraîner au moins trois fois par semaine. Sugitesh pensait également qu’il était important d’attraper les filles jeunes, de les entraîner correctement et de leur donner la compétition contre les équipes de jeunes du club. «Ils viennent soudainement pour des matches de haut niveau et ils doivent y performer, ce qui freine leur progression. En ce qui concerne le développement d’une équipe pour l’avenir, si les filles peuvent grandir dans notre système, elles peuvent devenir de bien meilleurs footballeurs, ce qui aidera l’État et l’équipe nationale », a déclaré Sugitesh.

PRÉPARATION POUR LA LIGUE

Le FC Goa a organisé des essais ouverts pendant deux à trois jours, après quoi ils ont sélectionné 30 joueurs. Après les avoir entraînés pendant environ trois semaines, ils l’ont réduit à 24 filles, ce qui est leur numéro d’équipe final. Derrick a admis que le club était en retard à la fête alors que d’autres équipes avaient déjà commencé à recruter. Cependant, il a ajouté que le FC Goa avait un bon mélange de jeunesse et d’expérience et qu’ils travaillaient tous à l’amélioration des capacités techniques, tactiques et physiques des joueurs.

Un certain nombre de joueuses de Goa jouent actuellement dans la Super Division féminine de la KSFA, ce qui signifie que la ligue de Goa manquera certains des meilleurs talents de l’État.

Au cours des trois dernières semaines, l’équipe d’entraîneurs a donné à l’équipe féminine trois matchs d’entraînement en interne contre leurs garçons U-13 et U-15. Sugitesh a déclaré que, comme elles n’avaient pas été en compétition depuis longtemps, jouer contre des garçons qui étaient plus nets et plus rapides qu’eux, avait aidé les filles à comprendre les nuances de jouer contre un adversaire coriace. Ils ont également été amenés à comprendre la pression de jouer pour le FC Goa et comment gérer un adversaire supérieur.

Sugitesh a déclaré qu’ils souhaitaient que leur équipe féminine joue également à la manière du FC Goa, même si c’était difficile à mettre en œuvre. «Ce n’est pas impossible, nous essayons avec eux de garder le ballon et d’aller de l’avant. Les filles auront du mal au début dans quelques filles, mais elles obtiendront ensuite le système. Mais si nous ignorons complètement notre système et que nous optons pour de longues balles et tout, alors ce n’est pas notre façon de jouer au football. Cela viendra, vous devez vous en tenir à votre philosophie et leur donner des options sur le terrain. C’est ainsi que nous traversons un match », a-t-il déclaré.

Malvita Mascaren, le visage de Goa le plus connu du FC Goa, a admis que le football basé sur la possession était nouveau dans le football féminin et qu’il avait surtout été utilisé pour jouer de longs ballons. «C’est vraiment difficile car comme vous le savez, le football basé sur la possession est nouveau dans le football féminin en Inde. Alors bien sûr, il s’agit d’adaptation mais nous y travaillons. Même avec les jeunes, ils s’entendent bien et nous avons essayé de simplement suivre l’entraîneur », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse du FC Goa.

Un autre joueur du FC Goa, Kusum Shaikh, a déclaré que c’était un défi et que l’on ne peut pas le fuir. «Chaque défi est une occasion d’apprendre et c’est ainsi que nous le relevons», a-t-elle déclaré.

Derrick et Sugitesh ont tous deux déclaré que les plus expérimentés de l’équipe aidaient les jeunes à se préparer et que le fait d’avoir Malvita dans l’équipe était un énorme avantage.

«Avoir Malvita dans notre équipe est un grand atout pour nous. En plus de son expérience sur le terrain, je l’ai vue hors du terrain et elle aide les joueurs et les encourage. Certaines jeunes filles qui ont des problèmes hors du terrain, elle est là pour les aider. C’est la première fois que nous travaillons avec elle et nous nous appuyons sur son expérience. Nous avons quelques joueurs plus expérimentés qui, avec Malvita, essaient d’aider à geler l’équipe, à rendre les plus jeunes plus à l’aise et à en faire une équipe. Nous avons une bonne expérience avec ces filles », a déclaré Derrick.

Sugitesh a déclaré que les filles expérimentées formaient le noyau de l’équipe et qu’elles parlaient aux jeunes, les motivaient et aidaient l’équipe à se développer. Malvita a déclaré que contrairement au football masculin, où les joueurs ont l’habitude de jouer les uns avec les autres, dans le football féminin, les joueurs prennent du temps à se gélifier parce qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer ensemble régulièrement.

Derrick a déclaré que les filles étaient excitées de jouer et avaient fait preuve de beaucoup d’enthousiasme à l’entraînement. «Ils sont tous excités et nous sommes tous impatients de savoir comment ils vont performer. Nous leur faisons confiance et nous travaillons avec eux. Il y a beaucoup à faire à l’entraînement mais un long chemin à parcourir », a-t-il conclu.

ESCOUADE FÉMININE FC GOA

Gardiens de but: Swizel Carvalho, Jenoshka Fernandes, Lysandra Rodrigues

Défenseurs: Kulsum Shaikh, Prissie Fernandes, Malvita Mascarenhas, Stessi Cardozo, Remediana Noronha

Milieux de terrain: Vailanka D’Souza, Geneive Fernandes, Suveda Kokate, Joyvi Fernades, Rebecca Mascarenhas, Amisha Endro, Kimberley Fernandes

Attaquants: Mable Fernandes, Aqsa Sayed, Blessica Rodrigues, Sujata Shetty, Karina Haldankar, Joizima Fernandes, Leifa Carvalho, Flani Costa, Neefa Clemente

PROGRAMME DE LA LIGUE DES FEMMES GFA

28 février: FC Goa vs Futebol Club YFA (8h15), Sirvodem SC vs Compassion FC (15h45)

3 mars: Futebol Club YFA vs Goa United SA (15h45)

4 mars: Compassion FC vs FC Goa (8h15)

7 mars: Goa United SA contre Compassion FC (8h15), FC Goa contre Sirvodem SC (15h45)

10 mars: Sirvodem SC contre Goa United SA (15h45)

11 mars: Compassion FC vs Futebol Club YFA (15h45)

14 mars: Goa United SA vs FC Goa (8h15), Futebol Club YFA vs Sirvodem SC (15h45)

Les matchs retour auront lieu les 17, 21, 24, 28 et 31 mars.