FC Goa avait un règlement pour un point dans leur cinquième Ligue des champions AFC Rencontre du groupe E contre Al Rayyan du Qatar alors qu’ils concédaient leur mort et se sont tenus à un match nul 1-1 à Margao lundi. Jorge Ortiz a trouvé le fond des filets avec un but fantastique dès la troisième minute, mais juste un léger manque de concentration à la 89e minute a signifié Ali Ferydoon a marqué un pour Al Rayyan, les aidant à égaliser. Si le FC Goa avait gagné, cela aurait été historique car ils auraient été la première équipe indienne à avoir remporté un match de l’AFC Champions League dans le format actuel.

Le FC Goa a eu deux bonnes chances en seconde période de mettre le jeu au lit, mais n’a pas pu le faire et a été puni par l’équipe du Qatar. Dheeraj Singh a effectué un arrêt qui sauve le match à la cinquième minute du temps d’arrêt pour permettre au FC Goa d’obtenir un match nul.

Juste avant qu’Al Rayyan n’obtienne son but, Devendra Murgaonkar a marqué le but avec une première touche brillante, mais n’a pas été en mesure de terminer le mouvement car il en a pris trop.

Ortiz a été le joueur du match pour ses efforts inlassables sur le terrain malgré un nez blessé. Il a joué l’intégralité du but avec un nez bandé, a marqué un but et a créé de nombreuses opportunités pour le club indien.

Le FC Goa est entré dans le match après une défaite dégonflante 4-0 contre Persépolis, mais l’entraîneur Juan Ferrando avait apporté un certain nombre de changements dans ce match pour garder ses joueurs au frais pour les deux derniers matchs contre Al Rayyan et Al Wahda. Cela a montré lors du match de lundi lorsque le FC Goa avait l’intention, il voulait gagner.

Comme la plupart des autres matches, le FC Goa a très bien tenu sa forme. La conscience spatiale des joueurs était très bonne et ils ont réussi à frustrer Al Rayyan. À la troisième minute, Ortiz est arrivé au bout d’un long ballon de Brandon Fernandes. Un contact de sa part l’a fait passer devant le gardien pressé et il a glissé le ballon à la maison.

Après avoir marqué tôt, ils ont réussi à garder Al Rayyan silencieux pendant la majorité de la première mi-temps. Cependant, vers la fin des 45 premières minutes, Al Rayyan est allé dur pour un but et c’était l’astuce de Dheeraj Singh et des quatre arrières que le FC Goa n’a pas concédé. Le capitaine Edu Bedia a joué un rôle majeur dans le rôle défensif qu’il avait juste devant les quatre derniers.

Les deux arrières latéraux à Seriton Fernandes et Sanson Pereira ont fait un bon spectacle. James Donachie avait l’air parfois nerveux mais à côté d’Ivan Gonzalez, ils tenaient le fort.

En seconde période également, Al Rayyan s’est efforcé de marquer mais le FC Goa était à la hauteur de la tâche. Bedia, Seriton et Dheeraj étaient grands, niant Al Rayyan à chaque étape du chemin. Dheeraj a contrecarré six tentatives d’Al Rayyan, montrant à quel point il s’est amélioré une fois de plus.

Alors qu’Al Rayyan mettait une pression énorme sur le FC Goa, Dheeraj et Donachie se sont interceptés à la 89e minute et le but déchirant a été marqué.

Après le match, le FC Goa reste troisième avec trois points en cinq matches tandis qu’Al Rayyan est dernier avec deux points en autant de matches. Le groupe est mené par Persépolis avec 12 points en cinq matches et Al Wahda est deuxième avec 10 points.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici