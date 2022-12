Le FC Goa retrouve le chemin de la victoire avec une victoire 3-0 sur l’Odisha FC à 10 hommes

Les buts de Brison Fernandes, Noah Sadaoui et Alvaro Vazquez en seconde période ont aidé le FC Goa à enregistrer une victoire sensationnelle 3-0 contre l’Odisha FC au stade Pandit Jawaharlal Nehru de Fatorda, Goa, samedi.

C’était la cinquième victoire des Gaurs et aussi leur troisième victoire à domicile de la saison en cours de la Super League indienne (ISL).

Plus tôt dans la journée, l’entraîneur-chef de Goa, Carlos Pena, a effectué trois changements dans le onze de jeu qui a commencé contre le Mumbai City FC, alors que Fares Arnaout, Glan Martins et Noah Sadaoui ont remplacé respectivement Marc Valiente, Edu Bedia et Alvaro Vazquez.

L’Odisha FC a montré son intention offensive dès le coup d’envoi. Ils en ont presque été récompensés à la sixième minute, lorsque Saul Crespo a tiré au but. S’il n’y avait pas eu Anwar Ali qui l’avait bloqué sur la ligne, les Juggernauts auraient pris une avance rapide.

À la 18e minute, les garçons de Josep Gombau ont à nouveau failli marquer, alors que la tentative enroulée de Nandhakumar Sekhar depuis l’extérieur de la surface sur la gauche a survolé le gardien Dheeraj Singh avant de toucher la barre.

Le FC Goa a répliqué dans la même mesure à peine quatre minutes plus tard, par Iker Guarrotxena qui s’est accroché à un ballon perdu au milieu du terrain et a audacieusement appuyé sur la gâchette presque immédiatement. Sa tentative, cependant, a causé très peu de danger pour les visiteurs et s’est largement éloignée de la cible.

L’Espagnol s’est à nouveau retrouvé dans le vif du sujet à la 42e minute, lorsqu’il a échappé à son marqueur et avancé avec le ballon directement dans la surface d’Odisha. Il a ensuite passé le ballon à Noah Sadaoui qui a tenté de lober le gardien de but Amrinder Singh et un défenseur, mais a plutôt vu son effort passer au-dessus de la barre transversale.

Gaurs trop chaud à gérer pour les Juggernauts

Suite au changement de côté, le FC Goa a démarré fort et a failli sortir de l’impasse à deux reprises à la 50e minute.

Dans la première des deux occasions, le remplaçant Alvaro Vazquez a joué une passe défensive pour mettre Guarrotxena au but, mais ce dernier a été jugé en position de hors-jeu. Deux minutes plus tard, un centre de la droite a vu le ballon traverser complètement un but vide, sans personne en orange pour le rencontrer et le rentrer.

L’Odisha FC a subi un revers majeur à la 63e minute, lorsque l’arbitre a renvoyé Nandhakumar Sekhar au vestiaire pour une douche précoce après son deuxième carton jaune de la nuit. Être réduit à 10 hommes affaiblit davantage les Juggernauts, car ils ne parvinrent tout simplement pas à menacer les Gaurs pendant le reste de l’affrontement.

Le but que les supporters du FC Goa attendaient est finalement arrivé à la 73e minute, lorsque le remplaçant Brison Fernandes a marqué avec sa première touche du match.

Noah Sadaoui a été crédité de la passe décisive pour sa passe parfaitement chronométrée de la droite qui a trouvé Fernandes dans la surface adverse, et le jeune a terminé avec aplomb alors qu’il frappait le ballon directement dans le coin supérieur du filet.

À la 78e minute, les garçons de Pena ont doublé la mise. Sadaoui est devenu buteur cette fois, avec une superbe volée qui a battu deux défenseurs et Amrinder pour inscrire sa cinquième frappe de la saison.

Enfin, Vazquez a bouclé la victoire des Gaurs à la 90e minute, ouvrant son compte pour la campagne en cours avec une finition sublime.

Cette victoire replace le FC Goa à la cinquième place du classement des points, avec 15 points en neuf matches. Leur prochaine mission sera contre NorthEast United le 17 décembre, au stade Pandit Jawaharlal Nehru à Fatorda, Goa.

