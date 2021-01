Le FC Goa récupère un point contre 10 joueurs du SC East Bengal alors que Bright Enobakhare marque un but merveilleux

Un autre objectif tardif a sauvé la mise FC Goa alors qu’ils réussissaient à marquer un point lors d’un match nul 1-1 contre SC Bengale oriental au stade Tilak Maidan, Vasco mercredi.

Dans ce qui était au départ un concours prudent, SCEB a pris les devants grâce au superbe but solo de Bright Enobakhare (79 ‘). Mais Goa a riposté avec un but du remplaçant Devendra Murgaonkar (81e) pour refuser à ses adversaires une deuxième victoire consécutive, ramenés à 10 hommes en seconde période.

Goa a dominé la première mi-temps, conservant la possession et créant des occasions, mais n’a pas pu trouver de moyen car aucune des deux parties n’a été incapable de sortir de l’impasse. Alors que le gardien de Goa Mohammad Nawaz n’a guère été testé, le gardien du SCEB Debjit Majumder a joué un rôle déterminant pour son équipe, réalisant quatre arrêts cruciaux.

La première grande chance du match est arrivée à la quatrième minute pour Goa après que Scott Neville ait fait trébucher Jorge Ortiz Mendoza. Brandon Fernandes a pris le coup franc et a lancé un centre taquin au second poteau pour James Donachie, dont la tête a été parée par Majumder.

Goa a continué à jouer dans la moitié de terrain adverse après cette première occasion, mais SCEB a résolument défendu malgré sa position arrière. Cependant, les Red & Golds ont également raté deux occasions consécutives de prendre la tête autour de la demi-heure sur coups de pied arrêtés.

Aaron Amadi-Holloway a d’abord raté une tête ouverte sur coup franc. Une minute plus tard, SCEB a remporté une remise en jeu et Raju Gaikwad a trouvé un Daniel Fox non marqué au deuxième poteau, qui n’a pas réussi à garder son tir cadré.

Goa a continué à mettre la pression sur ses adversaires après le changement de bout. Mais les espoirs de SCEB de prendre le contrôle du match ont subi un coup dur lorsque Fox a été expulsé à la 56e minute. Le capitaine du SCEB a reçu ses ordres de marche pour un défi difficile sur Alexander Jesuraj.

Malgré l’avantage de l’homme, une erreur défensive de Goa a presque donné la tête à SCEB. Matti Steinmann a sauté sur une passe bâclée de Princeton Rebello et s’est frayé un chemin dans la surface avant de tirer son tir large. L’équipe de Fowler a rapidement fait amende honorable pour l’occasion manquée en marquant le premier match.

Enobakhare a affiché un moment de magie et s’est frayé un chemin dans la surface en battant quatre marqueurs avant de placer son tir dans le coin inférieur, terminant un superbe but en solo. Mais Goa a rapidement atteint la parité alors que la défense de SCEB était surprise en train de faire la sieste.

Saviour Gama a effectué un centre au premier poteau et Murgaonkar s’est élevé pour mettre Goa sur un pied d’égalité. Les deux parties ont continué à chercher le vainqueur, mais à la fin, ils se sont contentés d’un match nul.