Le FC Goa obtient un match nul disputé contre le Jamshedpur FC

Le doublé d’Iker Guarrotxena a aidé le FC Goa à lancer la seconde moitié de sa campagne de Super League indienne (ISL) 2022-23 avec un point grâce à un match nul 2-2 contre le Jamshedpur FC au JRD Tata Sports Complex jeudi.

Guarrotxena a été omniprésent tout au long du match – marquant une fois par mi-temps pour les Gaurs en plus de mettre le ballon dans son propre filet en première mi-temps. Ishan Pandita, quant à lui, a inscrit le deuxième de la soirée du Jamshedpur FC.

Plus tôt dans la journée, l’entraîneur-chef du FC Goa, Carlos Pena, a apporté deux changements à son onze de jeu qui figuraient dans la victoire contre NorthEast United. Alors que Brison Fernandes a obtenu son premier départ pour le club à la place d’Ayush Chhetri, Makan Chothe a remplacé Redeem Tlang sur les ailes.

C’est pourtant le Jamshedpur FC qui a pris un bon départ, venant près de sortir de l’impasse à deux reprises dans les sept premières minutes. Boris Singh Thangjam a été au cœur des deux occasions, tentant un centre qui est sorti avant de décocher un tir de l’extérieur de la surface qui a raté de peu le cadre.

Ils ont finalement pris l’avantage à la 31e minute, grâce au but contre son camp d’Iker Guarrotxena. Alors que plusieurs hommes d’Aidy Boothroyd s’élevaient sur un corner de Raphael Crivellaro, c’est l’Espagnol qui a malheureusement mis le ballon dans ses propres filets.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour réparer sa gaffe précédente. À la 38e minute, le joueur de 29 ans a hoché la tête à bout portant sur un beau centre de Makan Winkle Chothe pour rétablir la parité sur la feuille de match.

L’attitude de ne jamais dire mourir propulse Gaurs à un point

Cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, le Jamshedpur FC prenait de nouveau l’avantage grâce à Ishan Pandita. Un ballon relativement inoffensif d’Aibanbha Dohling a retrouvé le chemin de Dheeraj Singh, mais Pandita l’a arraché au gardien de but avant qu’il ne puisse le contrôler, avant de le placer calmement dans un filet vide.

La frappe inattendue a servi de réveil pour les Gaurs, qui ont créé plusieurs occasions dans les minutes qui ont suivi, bien qu’aucune d’entre elles ne se soit retrouvée au fond des filets.

Au coup de l’heure de jeu, Edu Bedia a décoché une belle frappe de l’extérieur de la surface, mais a vu sa frappe déraper juste après le deuxième poteau. Huit minutes plus tard, les Men of Steel ont failli répliquer par Crivellaro, dont le tir a été arrêté sur la ligne de but par le remplaçant Sanson Pereira.

Le reste de la mi-temps a vu les hommes d’Aidy Boothroyd jouer prudemment pour conserver leur avance et franchir la ligne d’arrivée, mais les Gaurs avaient d’autres idées alors qu’ils continuaient à créer des occasions après les occasions.

Leurs efforts ont finalement porté leurs fruits à la 90e minute, lorsque Guarrotxena a profité de la confusion à l’intérieur de la surface de Jamshedpur pour percer un ballon perdu devant le gardien Vishal Yadav et dans le but.

Le FC Goa occupe désormais la quatrième place du classement, grâce au point gagné jeudi. Leur prochaine mission est contre ATK Mohun Bagan à Kolkata le 28 décembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici