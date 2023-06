Le FC Goa nomme Manolo Marquez comme nouvel entraîneur-chef jusqu’en 2025

Le FC Goa a nommé l’ancien entraîneur-chef du Hyderabad FC Manolo Marquez comme nouveau patron du club, ont annoncé les Gaurs vendredi.

Marquez, qui a mené le Hyderabad FC au titre de la Super League indienne (ISL) en 2021-22, arrivera à Goa dans l’espoir de restaurer le club parmi les élites du football indien.

« Nous sommes très satisfaits de signer avec le FC Goa, l’une des meilleures équipes du pays. Nous sommes déjà dans l’ISL depuis trois ans maintenant et c’est un aspect très important d’avoir une connaissance de la compétition et de tous les joueurs qui évoluent dans la ligue. Je suis convaincu que nous aurons une bonne équipe compétitive cette année et nous espérons que les fans de Goa apprécieront de voir leur équipe à Fatorda », a déclaré Manolo Marquez après avoir signé sur la ligne pointillée pour les Gaurs.

« ISL 10 sera une saison très compétitive car les équipes se sont renforcées au fil des saisons, mais nous sommes convaincus que le FC Goa se battra pour les postes les plus élevés », a-t-il ajouté.

Les Gaurs qui ont été l’une des équipes les plus régulières de la ligue ayant atteint la phase à élimination directe de la compétition dans six des neuf saisons. Cependant, ils n’ont pas dépassé le stade de la ligue lors de leurs deux dernières campagnes.

Marquez a fait passer le Hyderabad FC du bas du classement à l’une des équipes les plus régulières de la ligue au cours des trois dernières saisons.

Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Manolo et son équipe en coulisses au FC Goa. Nous avons admiré son travail au fil des ans en Inde et au-delà du succès évident qu’il a eu sur le terrain, c’est sa capacité à faire de l’équipe une plus grande somme de ses parties qui nous a convaincus de le poursuivre pour prendre le rôle au FC Goa.

« La camaraderie et la mentalité de champion qu’il a insufflées dans le vestiaire d’Hyderabad sont quelque chose que nous espérons qu’il pourra développer ici. Nous ne doutons pas que Manolo et son personnel en coulisses insuffleront cette mentalité ici et nous attendons avec impatience qu’il prenne en charge l’équipe », a-t-il ajouté.

Il a dirigé le Hyderabad FC pendant 75 matches toutes compétitions confondues et a obtenu un pourcentage de victoires de 48. Depuis l’arrivée de Marquez dans le football indien, seul ATK Mohun Bagan a récolté plus de points (111) que son équipe du Hyderabad FC (109), ce qui montre la constance avec lequel son équipe a joué.

Le joueur de 54 ans est connu pour jouer un style de jeu affirmé et basé sur la possession et est également connu pour préparer les jeunes et les améliorer au fil du temps. Le FC Goa qui a une philosophie similaire en tant que club sera donc un match parfait pour Marquez qui cherchera à remporter le titre ISL pour la deuxième fois de sa carrière avec sa nouvelle équipe. Les Gaurs qui ont disputé le plus de matchs et marqué le plus de buts dans l’histoire de l’ISL n’ont pas encore remporté le titre insaisissable après avoir remporté le bouclier des vainqueurs de la ligue en 2019-20 et espèrent mettre fin à la sécheresse avec l’Espagnol en charge.