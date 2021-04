La Ligue des champions de l’AFC se jouera en Inde pour la première fois à partir de mercredi, le FC Goa devenant la seule équipe du pays à figurer dans la phase de groupes de la compétition de football de clubs de premier plan du continent. Les Gaurs affronteront le Qataris Al-Rayyan SC au stade Jawaharlal Nehru et l’entraîneur-chef Juan Ferrando espère que son équipe pourra pleinement profiter de l’avantage de jouer à domicile.

Les champions de la Ligue ISL 2019-20 s’affronteront aux côtés de Persepolis, Al-Rayyan et Al-Wahda dans le groupe E dans la compétition de clubs la plus prestigieuse du continent. Le club indien aura sa tâche découpée car il affrontera une équipe entraînée par l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc.

L’équipe locale devra également affronter des joueurs comme l’ancienne star du FC Porto Yacine Brahimi et le prolifique attaquant ivoirien Yohan Boli. Outre Al Rayyan, les Gaur affronteront des clubs asiatiques bien connus tels que le Persepolis FC (Iran) et Al Wahda (Emirats Arabes Unis).

Avant leurs débuts dans la ligue, l’entraîneur-chef du FC Goa, Ferrando, l’a décrit comme une occasion unique pour les joueurs de rivaliser avec certains des plus grands noms d’Asie. Après avoir remporté le bouclier des gagnants de la Ligue ISL lors de la saison 2019-2020, le FC Goa s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC 2021 – la première fois qu’une équipe indienne jouera à ce stade de la compétition.

« (Nous sommes très excités. C’est l’une des plus grandes compétitions au monde aux côtés de l’UEFA Champions League et de la Copa Libertadores », a déclaré Ferrando. «C’est une expérience unique pour beaucoup. C’est le genre de choses pour lesquelles vous commencez à jouer au football. Nous en sommes tous très enthousiastes et espérons rendre le pays fier. C’est énorme. Non seulement pour le FC Goa mais aussi pour toute la nation. C’est l’occasion pour nos joueurs de jouer contre certains des plus grands noms d’Asie. «Nos objectifs sont encore loin. Mon état d’esprit n’est pas de penser à ce que nous avons fait jusqu’à présent, mais de toujours penser à ce qu’il reste à faire pour nous rapprocher de nos objectifs », a déclaré Ferrando.

L’équipe qatarie s’est qualifiée pour les séries éliminatoires de la saison dernière de la Ligue des champions de l’AFC où elle s’est inclinée face au club iranien de l’Esteghlal Tehran FC. Comme c’est le cas avec le FC Goa, ils ont également obtenu une qualification directe pour cette saison et chercheront à bien démarrer leur campagne. Pour l’équipe visiteuse, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 avec l’Algérie, l’ailier d’origine française Yacine Brahimi apporte un flair offensif à Al Rayyan avec ses compétences, son rythme et son imprévisibilité.

Il a terminé en tant que meilleur buteur de la Qatar Stars League lors de la saison 2019-2020 et l’équipe de Blanc aura besoin de lui pour être au top de son jeu alors qu’ils cherchent pour la première fois à se faire une place dans les huitièmes de finale. En ce qui concerne le FC Goa, Ishan Pandita est l’un des talents les plus excitants à émerger dans le football indien ces dernières années, après avoir passé du temps dans les académies des clubs espagnols d’Almeria et de Leganes.

Après avoir été utilisé si efficacement sur le banc lors de sa première saison avec le FC Goa, il a mérité sa première convocation pour l’équipe nationale indienne. Le joueur de 22 ans cherchera à se faire un nom alors que le FC Goa apparaîtra dans la phase de groupes de la ligue pour la première fois de son histoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici