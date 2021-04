Le FC Goa est fier de remporter trois points en Ligue des champions de l’AFC: l’entraîneur Clifford Miranda

Club de la Super League indienne (ISL) FC Goa assistant de l’entraîneur Clifford Miranda a déclaré qu’il était « très fier » de ses garçons malgré la défaite 0-2 de l’équipe contre le club émirati Al Wahda lors du dernier Ligue des champions AFC match de phase de groupes ici. Un FC Goa gravement épuisé a aligné une équipe entièrement indienne dans le XI de jeu après que l’entraîneur en chef Juan Ferrando et tous les joueurs étrangers aient été invités à rentrer chez eux en raison de la restriction de voyage imposée par les pays européens et autres en ce qui concerne les voyageurs en provenance de Covid ravagé. Inde. «C’est toujours difficile quand on n’a pas de joueurs qui jouent régulièrement au cours des derniers matchs. Cependant, c’était une opportunité pour les autres joueurs », a déclaré Miranda vendredi.

Le FC Goa a terminé ses engagements dans le groupe E, perdant trois matchs – deux contre l’Iranien FC Persepolis et un contre Al Wahda. La meilleure équipe de l’ISL a fait match nul lors des trois matchs restants – deux contre le Qatarien Al Rayyan et un contre Al Wahda.

L’équipe de l’ISL n’a pas pu se rendre à la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l’AFC du meilleur tournoi continental après avoir terminé troisième du groupe E.

«Je suis très fier de ces joueurs qui ont extrêmement bien joué, ils ont joué à leur maximum. Peut-être qu’avec un peu de chance ici et là, nous aurions pu obtenir un résultat, mais nous avons ensuite affronté l’une des meilleures équipes d’Asie qui sont plusieurs niveaux au-dessus de nous », a ajouté Miranda.

L’entraîneur adjoint a déclaré que même si le tacticien espagnol Juan Ferrando était absent, l’équipe a suivi les plans de son entraîneur-chef jusqu’au départ.

«Pour être honnête, ce n’était rien de différent. Nous avions un plan établi par Juan. En tant que patron, il fait le plan, et sur le terrain nous l’exécutons tous les deux et c’était la même chose jeudi. Il a fait un plan et je devais simplement l’exécuter et ce n’était pas difficile. Le plus difficile était de jouer des matchs tous les deux jours. «

Le FC Goa a disputé six matchs en 16 jours, laissant nombre de ses meilleures recrues étrangères blessées ou épuisées.

Miranda, 38 ans, a déclaré que terminer troisième avec trois points (après trois nuls) contre certaines des meilleures équipes continentales n’était pas un mauvais résultat.

«Quand le tirage au sort a été annoncé, qui aurait pensé que le FC Goa finirait troisième du groupe et détiendrait trois points? Personne ne nous a donné la chance de jouer contre les finalistes de la saison dernière, le Persepolis FC, Al Rayyan et Al Wahda.

«Mais merci aux garçons d’avoir fait un travail aussi fantastique avec tant de difficultés. Nous sommes dans la bulle depuis sept mois. C’est une performance fantastique de la part des joueurs et le crédit doit aller à Juan ainsi qu’au club pour avoir franchi cette étape dans le premier tournoi en Asie », a déclaré Miranda.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici