Le FC Goa enregistre sa première victoire contre l’ATK Mohun Bagan

Les buts en seconde période d’Aibanbha Dohling et des super-subs Fares Arnaout et Noah Sadaoui ont aidé le FC Goa à enregistrer une victoire catégorique 3-0 sur ATK Mohun Bagan au stade Pandit Jawaharlal Nehru ici dimanche.

La victoire a également entraîné la fin de la course sans défaite des Mariners sur les Gaurs, qui avait duré deux saisons depuis la création du premier.

Plus tôt dans la journée, l’entraîneur-chef du FC Goa, Carlos Pena, a apporté deux changements au onze de jeu qui a commencé lors de la défaite contre les Kerala Blasters, alors que Redeem Tlang et Marc Valiente ont remplacé respectivement Noah Sadaoui et le blessé Savior Gama. Le retour de l’Espagnol vient renforcer la défense des Gaurs.

La première mi-temps a vu les hôtes dominer la plupart des tableaux de statistiques, les garçons de Pena conservant 58% de la possession du ballon, jouant près du double du nombre de passes précises que leurs adversaires, avec quatre tirs cadrés au cours de la période.

Tout a commencé à la 2e minute elle-même, lorsqu’un somptueux long ballon d’Edu Bedia au milieu de terrain a trouvé Alvaro Vazquez, qui s’est avancé dans la surface de réparation ATKMB et a appuyé sur la gâchette, forçant Vishal Kaith à effectuer un arrêt en plongeon tout aussi brillant.

Trois minutes plus tard, Iker Guarrotxena et Bedia testaient successivement le joueur de 26 ans, mais le premier but restait insaisissable.

À la 22e minute, lorsque le FC Goa a finalement réussi à mettre le ballon dans les filets de son adversaire grâce à un tap-in de Vazquez, le but a été annulé en raison d’un hors-jeu de l’arbitre. Cela n’a pas découragé les Men in Orange car ils ont continué à créer des occasions à volonté et ont finalement terminé la première mi-temps sur une note prometteuse.

Suite au changement de côté, il n’aura fallu que cinq minutes aux Gaurs pour prendre l’avantage tant attendu. Il a été orchestré par Anwar Ali, qui a repéré la course d’Aibanbha Dohling sur l’aile gauche et a mis une longue balle en diagonale sur son chemin, seulement pour que ce dernier dépasse le défenseur, se dirige vers le but et tire dans le coin supérieur droit du filet sous les angles les plus serrés.

Le but a mis ATK Mohun Bagan plus loin sur le pied arrière, et le fait qu’ils n’aient pas pu récupérer le ballon du FC Goa n’a pas non plus aidé leur cause.

Peu de temps après, Pena a amené Fares Arnaout et Noah Sadaoui sur le banc, dans ce qui s’est finalement avéré être un coup de maître tactique. Les deux joueurs ont trouvé le fond du filet en l’espace de six minutes et ont mis le match au lit.

La frappe d’Arnaout est arrivée en premier, à la 76e minute. Edu Bedia se retrouve une fois de plus dans le vif du sujet en décochant un corner au premier poteau, et l’international syrien échappe à son tour à son marqueur avant de renvoyer le ballon à la maison.

Le dernier clou sur le cercueil des Mariners a été enfoncé par Sadaoui à la 82e minute, lorsqu’il a attrapé leur gardien Kaith hors de position et en a percé un à plus de 30 mètres.

Mention spéciale à la défense du FC Goa, dont l’astuce a été récompensée par un clean-sheet, leur troisième de la saison. La victoire, quant à elle, place les Hommes d’Orange à la troisième place avec 12 points en six matches.

La prochaine étape pour les garçons de Carlos Pena est une autre mission à domicile, contre le Bengaluru FC le samedi 26 novembre.

