La Ligue des champions de l’AFC a peut-être certains des plus grands noms d’Asie, en lice pour le premier prix, mais le FC Goa, le tout premier représentant indien de la compétition de clubs au sommet d’Asie, est juste là pour leur donner un combat difficile, et à juste titre, ressent Yahya Golmohammadi, l’entraîneur-chef des potentiels challengers du titre Persepolis FC.

Après avoir disputé deux matches chacun, Persepolis occupe actuellement la tête du groupe E de la Ligue des champions de l’AFC avec six points à son actif. Cependant, les débutants du FC Goa ont été un paquet surprise, car ils occupent la deuxième place du classement, après avoir remporté deux points en deux matchs nuls sans but. Désormais, les deux meilleures équipes du groupe E sont toutes prêtes à s’affronter au stade Jawaharlal Nehru de Goa, un match qui débutera à 22h30 IST le mardi 20 avril 2021.

«J’ai vu leurs deux matches, et ils ont vraiment travaillé (dur) et ont beaucoup couru. C’est (la position du FC Goa sur la table) qui surprend non seulement pour nous, mais aussi pour tous les autres membres de l’ACL », a déclaré Golmohammadi à la veille du match.

«Du point de vue mental, ils sont vraiment très bons et ils se débrouillent bien sur le plan technique également. Ce n’est pas par hasard qu’ils ont arrêté deux bonnes équipes. Ils l’ont fait sur la base du mérite », a poursuivi Golmohammadi. «Ce ne sera pas facile contre eux demain. Nous devons nous concentrer dur car nos rivaux sont très bons en contre-attaque.

Pendant ce temps, le FC Goa a surfé sur les hautes vagues après deux nuls contre des équipes fortes comme Al Rayyan et Al Wahda. Avant leur match contre Persépolis, l’entraîneur-chef du FC Goa, Juan Ferrando, a déclaré que cela s’apparentait à un «rêve» pour son équipe.

«Ceci (jouer à ce niveau) est comme un rêve devenu réalité pour nous. Nous ne faisons que jouer match par match », a déclaré Ferrando. «Pour nous, tout tourne autour du match Persepolis en ce moment. Nous le prenons match par match et nous sommes concentrés. »

Le gardien de but du FC Goa Dheeraj Singh Moirangthem, qui a impressionné tout le monde avec ses performances, gardant deux feuilles blanches en autant d’apparitions à l’ACL jusqu’à présent, estime que le temps de jeu qu’il a obtenu au FC Goa a contribué à renforcer sa confiance.

«La Coupe du Monde (FIFA U-17) a été une grande chose pour moi, et cela a certainement contribué à renforcer la confiance. Mais pour un jeune gardien comme moi, il est important de continuer à jouer. Heureusement, j’ai pu le faire depuis que je suis arrivé au FC Goa », a déclaré Dheeraj.

Bien qu’il ait connu des moments difficiles ces dernières saisons, Dheeraj estime qu’ils l’ont aidé à devenir un meilleur joueur.

« Vous n’obtenez pas tout en tant que joueur, et vous devez utiliser les moments difficiles comme un processus d’apprentissage en tant que joueur et en tant qu’être humain », a déclaré Dheeraj. «Depuis que j’ai déménagé à Goa, j’ai travaillé dur, et l’entraîneur adore le fait que je fasse ça et que je joue mon jeu naturel. Cela m’a aidé à reprendre confiance en moi.

Alors que Goa occupe actuellement la deuxième place du groupe E, une simple deuxième place dans la phase de groupes ne garantit pas la qualification pour la phase à élimination directe. Seules les trois meilleures équipes deuxièmes des groupes d’Asie occidentale – les groupes A, B, C, D et E – passeront en phase à élimination directe. Cependant, Ferrando ne pense pas encore aussi loin à la qualification.

«De mon point de vue, le match le plus important est le prochain, et nous jouons ensuite à Persepolis. J’adore ce concours, mais nous devons le faire étape par étape. Nous essaierons d’obtenir plus de points, mais c’est une question de mentalité. Les joueurs ont besoin de cette expérience (de jouer à ce niveau) », a déclaré Ferrando.

«Ce ne sera pas facile, car Persepolis a déjà beaucoup d’expérience dans l’ACL. Il faut dans ce cas, que l’on travaille trois fois plus qu’eux. À la fin, nous devons rester concentrés chaque seconde, demain, sinon nous pourrions avoir de gros problèmes », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici