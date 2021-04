Déjà hors de compte pour une place à élimination directe, le FC Goa tentera de remporter sa première victoire en Ligue des champions de l’AFC (ACL) lors de son dernier match du Groupe E contre Al Wahda, des Émirats arabes unis, jeudi.

Si l’équipe de Goan parvient à gagner, elle deviendra le premier club indien à réussir l’exploit du tournoi. L’équipe a concédé un but à la 89e minute pour gaspiller cette chance lundi lorsqu’elle a disputé un match nul 1-1 avec Al Rayyan, du Qatar.

Avec trois points en cinq matches, le FC Goa n’est pas en lice pour un huitième de finale du groupe. Les finalistes de la saison dernière, le Persepolis FC et Al Wahda, ont respectivement 12 et 10 points en cinq matches.

Al Wahda entrera dans le match de jeudi sur une note confiante après sa victoire 1-0 lors de son dernier match de lundi. Mais le FC Goa prendra également confiance dans le fait qu’il aurait pu gagner le match aller du 17 avril.

Dans ce match, l’équipe basée à Abu Dhabi avait la majorité de la possession et elle était clairement la meilleure équipe, mais le FC Goa a également été impressionnant dans sa contre-attaque et ils ont eu deux bonnes chances de marquer, y compris le tir de Brandon Fernandes qui a frappé le poteau. .

« Notre plan est d’être compétitif et de récolter les trois points demain », a déclaré l’entraîneur-chef du FC Goa Juan Ferrando avant le match de jeudi. Ce n’est peut-être pas une tâche facile compte tenu de la récupération de nos joueurs, mais nous devons garder notre concentration et être performants. «

Terminer troisième du groupe de l’AFC Champions League n’est pas une tâche facile. En tant qu’entraîneur-chef, je suis fier de ce que mes joueurs et mon équipe d’entraîneurs ont fait jusqu’à présent. »Il a dit que la clé serait de rester concentré et de faire de son mieux.

Ces acteurs sont mentalement forts dans la gestion de la pression. Je ne vois pas mes joueurs perdre confiance. L’objectif à chaque match et demain sera le même. «

Al Wahda sera sans capitaine et premier joueur Ismail Matar et plusieurs autres joueurs clés en raison d’une suspension. Matar est un ancien capitaine de l’équipe nationale des Émirats arabes unis et a disputé plus de 100 matches internationaux.

«C’est le dernier match et même si les joueurs sont fatigués, j’ai vraiment hâte de voir ce match. Nous jouons dans cette compétition avec cette bulle depuis trois semaines. Ce n’est pas facile mais nous gérons grâce aux gens ici en Inde », a déclaré l’entraîneur-chef d’Al Wahda, a déclaré Henk ten Cate.

«Nous voulons gagner mais ce ne sera pas un match facile demain car nous avons quelques joueurs suspendus. Ce sera dur car le FC Goa est toujours à la recherche de sa première victoire et il fera tout pour obtenir les trois points.

«Nous ne devons pas leur permettre de gagner le match. Nous voulons nous qualifier pour le tour suivant, c’est pour cela que nous sommes venus ici et nous espérons réussir. «

