Un tout premier point historique atteint lors de leur match précédent, FC Goa chercherait à faire de son mieux et espérerait une victoire lors de leur deuxième match de groupe de la Ligue des champions AFC contre Al Wahda des Emirats Arabes Unis ici samedi. Le FC Goa est devenu la première équipe indienne à marquer un point en Ligue des champions de l’AFC après son match nul sans but contre le Qatarien Al Rayyan lors de son match d’ouverture du Groupe E mercredi.

Renforcés par le point, les hommes de Juan Ferrando devraient aborder leur prochain match différemment, dans l’espoir de gagner trois points contre Al Wahda. L’équipe basée à Abu Dhabi conserve l’avantage sur ses rivaux indiens, ayant une expérience continentale supérieure avec 12 apparitions précédentes dans l’ACL, mais le FC Goa prendra confiance dans le fait qu’il pourrait tenir à distance les attaques répétées d’un fort Al Rayyan.

Le FC Goa avait des chances limitées devant le but adverse lors de son match précédent et Ferrando souhaite que ses joueurs soient plus aventureux en attaque. «Nous avons gagné un point lors du dernier match et nous cherchons évidemment à nous améliorer et à continuer de la même manière lors de notre prochain match. Il est important de contrôler la façon dont nous attaquons, en particulier dans le dernier tiers », a déclaré Ferrando avant le match de samedi.

«L’aspect le plus important ici est de travailler en tant qu’unité et de rester concentré. Nous avons fait ce qu’il fallait lors du premier match. Je suis satisfait de la façon dont l’équipe a joué en défense et nous avions besoin de quelques améliorations en attaque. Au sein de l’équipe d’opposition, Ferrando a déclaré: «C’est une équipe très offensive. Nous devons garder le ballon davantage pour nous faciliter la tâche. L’arrière central Gonzalez aura du pain sur la planche tandis que le capitaine Edu Bedia sera la force toujours présente au milieu de terrain. On s’attend à ce que Jorge Ortiz et Ishan Pandita atteignent les objectifs.

Al Wahda a atteint la phase de groupes après avoir battu l’Irakien Al Zawraa SC 2-1 en barrages. Ils entrent dans le match de samedi après une défaite 0-1 contre le Persepolis FC lors de leur match d’ouverture mercredi. Al Wahda sera boosté par le retour de leur capitaine et vétéran international des Emirats Arabes Unis Ismael Matar, qui a fait une apparition en seconde période contre Persepolis. Tim Matavz mènera leur ligne d’attaque aux côtés de Khalil Al Hammadi.

«J’ai regardé le match du FC Goa contre Al Rayyan. C’est une équipe très bien organisée avec un très bon centre défensif avec James Donachie, Ivn Gonzlez, Edu Bedia au milieu et ils sont une partie très forte de l’équipe avec un très bon gardien de but », a déclaré l’entraîneur-chef d’Al Wahda, Henk Ten Cate. . «Nous sommes confrontés à un adversaire qui a déjà un point mais une victoire peut changer toute la dynamique du groupe et nous sommes là pour le faire.» Il a toutefois écarté toute idée d’un avantage à domicile pour le FC Goa.

«L’avantage à domicile n’est pas vraiment un avantage. Parce que normalement, l’avantage est à cause de la foule. Il n’y a pas de foule, donc il n’y a pas d’avantage à domicile. Les vainqueurs de chacun des cinq groupes et les trois meilleurs finalistes passeront en huitièmes de finale de la phase à élimination directe.

