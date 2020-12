Fort de confiance après avoir enregistré sa première victoire de la saison, FC Goa cherchera à continuer la bonne forme quand ils prendront des retardataires Odisha FC dans un Super Ligue indienne match de samedi.

Le FC Goa, septième, se lance dans la compétition après une victoire complète 3-1 contre les Kerala Blasters, tandis que l’équipe basée à Bhubaneshwar occupe l’avant-dernière place du tableau et ne gagne pas après quatre matchs.

Les Gaur auront pour objectif une fête des buts.

Les goûts d’Igor Angulo, qui est l’actuel co-meilleur buteur cette saison, Jorge Ortiz Mendoza, Brandon Fernandes et Edu Bedia auront également un grand rôle à jouer.

L’équipe de Juan Ferrando aura également les yeux rivés sur sa première feuille blanche de la saison.

« Lorsque nous travaillons à l’entraînement, il est important de contrôler quelques détails lors des transitions et de continuer à nous améliorer. Nous travaillons beaucoup », a déclaré Ferrando.

« Je suis tellement content de l’aspect défensif parce que l’équipe est bonne mais parfois, il faut (garder) l’intensité en défense. Il faut être plus agressif », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’équipe de Stuart Baxter a connu des difficultés aux deux extrémités du terrain jusqu’à présent. À l’avant, leur attaque est apparue brutale, n’ayant pas réussi à marquer dans trois de leurs quatre matches.

Ils n’ont pas non plus encore inscrit une feuille blanche cette saison et n’ont pas été en mesure de commencer les matchs avec force, concédant cinq buts en première mi-temps, la plupart par une équipe cette saison.

Le problème pour Baxter a également été de voir son équipe dominée par les adversaires et Angulo espère ajouter à son décompte contre une défense Odisha qui fuit.

Contre le FC Goa, l’équipe qui a la possession moyenne la plus élevée de toutes les équipes cette saison (58%), Baxter sait qu’un grand défi l’attend pour son équipe.

« L’attaquant (Angulo) a marqué des buts et c’est toujours un problème », a déclaré l’Anglais.

« Le reste de l’équipe, ils ont une façon de jouer fixe et ils s’y tiennent. Il est important (que) vous ne leur permettiez pas de prendre trop d’élan.

« Nous devons être une menace constante et devons être en mesure de les gérer correctement. Ils sont l’une des meilleures équipes et de cette façon, ils méritent notre respect », a ajouté Baxter.

Goa a battu Odisha lors de leurs deux rencontres la saison dernière et samedi prochain, ils espèrent prolonger cette séquence de victoires.