Le FC Goa bat le Bengale oriental 2-1 pour sa première victoire à Kolkata

Le FC Goa a battu le Bengale oriental 2-1 en Super League indienne (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata mercredi. Brandon Fernandes et Edu Bedia après l’égalisation de Cleiton Silva pour aider le FC Goa à mettre fin à leur recherche d’une première victoire ISL dans la ville.

Même si le Bengale oriental a commencé son premier match ISL à domicile avec une intention offensive, c’est le FC Goa qui a marqué le premier. La passe rapide d’Alvaro Vazquez et la réflexion rapide de Brandon Fernandez ont aidé le FC Goa à prendre les devants à la 7e minute.

A LIRE AUSSI : CNN-News18 Indien de l’année 2022 : Neeraj Chopra remporte la plus haute distinction en Des sports

Quatre minutes plus tard, Alex Lima a failli répondre au but sur coup franc mais sa frappe n’a trouvé que le filet latéral.

À la 20e minute, Brandon a de nouveau envoyé sur le flanc gauche et a trouvé Redeem Tlang avec une belle croix. Mais le rythme du col était tel que

Tlang n’a pas pu diriger sa déviation vers le but.

Les joueurs du FC Goa ont subi la pression de quelques attaques du Bengale oriental, ont commencé à garder le ballon et à enchaîner des passes complexes.

En fin de première mi-temps, le FC Goa était plus à l’aise avec le ballon, le passant avec aisance. Le Bengale oriental, en revanche, n’a pas été en mesure de trouver le rythme du match.

Le Bengale oriental a commencé la seconde mi-temps sur une note positive, avec deux changements – Naorem Singh et Sarthak Golui – alors qu’ils commençaient avec une énergie différente.

À la 57e minute, Alex Lima a tenté une tentative scandaleuse depuis le bord de la surface de réparation après que Suhair ait lancé une contre-attaque depuis la droite.

La pression montait du Bengale oriental alors que Jerry Lalrinzuala récupérait le ballon dans sa propre moitié de terrain et s’élançait sur la gauche, aidé par un une-deux avec

Naorem, pour trouver Suhair avec une brillante passe de curling au sol. Suhair est arrivé au ballon devant Dheeraj Singh dans le but du FC Goa et a été renversé par le gardien. L’arbitre a pointé le point de penalty alors que Cleiton Silva transformait calmement à la 64e minute.

Edu Bedia a failli reprendre la tête du corner à la 73e alors que son effort enroulé a été poussé au-dessus de la barre par Kamaljit à la dernière minute.

Noah Sadaoui est arrivé et a immédiatement commencé à terroriser la défense du Bengale oriental. Bedia a eu l’occasion depuis une zone dangereuse de frapper un coup franc mais son effort à la 83e minute était juste à côté.

Alors que le temps passait à temps plein, Bedia a donné une dernière poussée pour un but. Il a obtenu un coup franc à quelques mètres de la ligne médiane et il l’a fait flotter au second poteau. Noah a essayé de toucher mais c’était suffisant pour que Kamaljit rate le rebond et le ballon s’est glissé dedans. Un but avec le dernier coup de pied du match.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici